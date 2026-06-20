Samsung Galaxy A37 reçoit le patch de sécurité de juin 2026

Le Samsung Galaxy A37 embarque déjà le correctif de sécurité de juin 2026, et c'est la version globale qui ouvre le bal. Avec 45 failles corrigées dont 5 critiques, la mise à jour mérite votre attention.

Le Samsung Galaxy A37 n'est pas encore sur toutes les lèvres, mais il avance discrètement sur un point qui compte vraiment : la sécurité. La version globale du smartphone vient de décrocher le correctif de juin 2026, avant même que la majorité des Galaxy aient eu le temps de se remettre du déploiement de One UI 8.5. De quoi rappeler que les mises à jour de sécurité, même discrètes, restent l'une des raisons les plus solides de rester dans l'écosystème Samsung.

45 failles corrigées, 5 jugées critiques par Samsung

Le firmware identifié est le A376EXXS3AZF6, repéré dans un premier temps dans un pays asiatique. Il s'agit bien de la build globale, celle qui sera ensuite déployée région par région au fil des semaines. En clair : si vous êtes en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, ce n'est probablement qu'une question de jours.

Ce correctif de juin 2026 embarque au total 45 correctifs de sécurité. Parmi eux, 33 proviennent directement de Google et ciblent le code natif d'Android, là où le système est le plus exposé. Les 12 restants concernent la surcouche One UI de Samsung, qui n'est pas non plus exempte de failles. D'ailleurs, Samsung insiste sur un point : cinq de ces patches sont classifiés comme critiques et doivent être installés sans tarder.

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33 CVE d'origine Google (couche Android)

12 failles corrigées dans la surcouche One UI

5 patches classifiés critiques par Samsung

Cinq failles critiques, ça ne s'ignore pas. Ce n'est pas le genre de mise à jour qu'on reporte parce que la batterie est à 20 % ou parce qu'on est en plein téléchargement. Installez-la dès qu'elle pointe le bout de son nez sur votre appareil.

Le déploiement ne se fait pas toujours simultanément dans toutes les régions. Si la mise à jour n'est pas encore proposée automatiquement sur votre Samsung Galaxy A37, voici comment la chercher manuellement :

Ouvrez Paramètres sur votre appareil

sur votre appareil Faites défiler jusqu'à Mise à jour du logiciel

Appuyez sur Télécharger et installer

Si la mise à jour est disponible, un bouton de téléchargement apparaîtra avec le journal des modifications

Prenez le temps de lire ce journal des modifications avant de valider. Ce n'est pas un conseil anodin : une fois le firmware installé, il est impossible de revenir en arrière sans déverrouiller le bootloader manuellement, ce qui implique une réinitialisation complète et la perte des données. Autant savoir dans quoi on s'engage.

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Attention tout de même : le Galaxy A37 étant éligible à Android 17 avec One UI 9, la cadence des mises à jour devrait s'accélérer dans les prochains mois. Les bêtas pourraient pointer assez vite, comme l'indique la source. Reste à voir si Samsung tiendra ce rythme pour les marchés francophones, où les déploiements arrivent traditionnellement avec quelques semaines de décalage. Et ça, c'est pas rien quand cinq failles critiques sont en jeu.