Samsung Galaxy M47 5G : le monstre milieu de gamme arrive bientôt

Samsung a officiellement confirmé le lancement prochain du Galaxy M47 5G en Inde, avec des teasers qui promettent des performances quatre fois supérieures à son prédécesseur. Snapdragon 6 Gen 3, Android 16, châssis renforcé : voilà ce qu'on sait déjà.

Samsung sait vendre du rêve à petit prix. La série Galaxy M en est la preuve depuis des années : des batteries énormes, un rapport qualité/prix difficile à contrer, et une promesse de robustesse qui séduit bien au-delà de l'Inde où elle est lancée. Le Galaxy M47 5G s'inscrit dans cette tradition, mais avec une rhétorique marketing cette fois bien plus agressive. La marque l'annonce comme un « monstre de niveau supérieur », et les premières infos techniques donnent quelques raisons d'y croire, sans pour autant s'emballer.

Ce que Samsung a confirmé (et ce qu'il cache encore)

Le géant coréen a partagé plusieurs vidéos teaser sur X, révélant le design du Galaxy M47 5G avant même d'en communiquer les specs complètes. Classique. On aperçoit un panneau arrière mat dans une teinte rouge/bordeaux assumée, encadré d'une bordure noire, avec un îlot caméra en forme de pilule souligné d'accents rouges assortis. C'est visuellement plus travaillé que le Galaxy M36 5G, et les bordures plates sur les côtés collent aux tendances actuelles.

Samsung promet une amélioration quatre fois supérieure sur trois axes : le multitâche, l'endurance gaming et la résistance du châssis. Ce chiffre « 4X » est évidemment à prendre avec des pincettes : Samsung ne précise pas encore par rapport à quelle configuration exacte du M36, ni dans quelles conditions de test. Attention tout de même, ce type de communication marketing se nourrit souvent de scénarios favorables.

À lire aussi : Samsung Galaxy S24 Ultra : toujours le roi Android face à la concurrence ?

Côté design, le module triple caméra arrière est confirmé, légèrement différent de celui du modèle précédent. Rien d'autre d'officiel pour l'instant côté specs.

Snapdragon 6 Gen 3 et Android 16 : ce que Geekbench révèle

Un smartphone attribué au Galaxy M47 5G est apparu sur Geekbench, et le résultat est intéressant. La puce identifiée est le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, un chipset milieu de gamme taillé pour la connectivité 5G fluide et des performances quotidiennes solides (navigation, streaming, photo). Ce n'est pas un monstre de calcul au sens flagship du terme, mais c'est un très bon compromis pour un tarif contenu.

La configuration mémoire repérée : 8 Go de RAM, ce qui explique en partie la promesse de multitâche amélioré. Et surtout, le téléphone tournerait sous Android 16 avec One UI par-dessus, ce qui serait une belle surprise : lancer un smartphone milieu de gamme directement sur la dernière version d'Android, c'est un gage de longévité logicielle appréciable. De quoi espérer plusieurs années de mises à jour, si Samsung tient ses engagements habituels sur la série M.

À lire aussi : Samsung Galaxy M47 5G : design teasé et Snapdragon 6 Gen 3 au programme

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (selon Geekbench)

RAM : 8 Go minimum

Système : Android 16 avec One UI

Design : dos mat rouge/bordeaux, cadre noir, bordures plates

Caméras : triple module arrière, design légèrement revu

Résistance : châssis annoncé quatre fois plus solide qu'un M36

D'ailleurs, la promesse de durabilité renforcée est peut-être celle qui mérite le plus d'attention pour les utilisateurs qui en font tomber régulièrement leur téléphone. La série M a toujours ciblé un public qui utilise vraiment son smartphone, pas juste pour le regarder.

Reste à voir si le Galaxy M47 5G atterrira un jour en Algérie, au Maroc ou en Tunisie à un tarif raisonnable. La série M y est généralement bien distribuée, mais le délai entre le lancement indien et l'arrivée en Afrique du Nord peut dépasser plusieurs mois. Le prix officiel n'a pas encore été communiqué par Samsung, pas plus que la date de lancement précise. Le géant coréen promet d'en dire plus « prochainement », ce qui, dans le calendrier Samsung, peut vouloir dire la semaine prochaine ou dans six semaines.