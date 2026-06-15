Google prépare une nouvelle Pixel Drop avec trois fonctionnalités IA inédites, dont une dédiée à la création vidéo automatisée. Aucune date n'est encore officielle, mais les vidéos promotionnelles trahissent une sortie imminente.

Tous les trois mois environ, Google lâche une Pixel Drop, ces mises à jour logicielles réservées à ses propres smartphones et décorrélées des grandes versions d'Android. La prochaine n'a pas encore de date officielle, mais nos confrères de DroidLife ont mis la main sur une série de vidéos promotionnelles qui en révèlent le contenu. Et franchement, c'est pas rien : trois nouvelles fonctionnalités, toutes portées par l'IA, dont deux orientées création de contenu.

Screen Reactions et vidéo générée : le Pixel devient studio mobile

La première nouveauté s'appelle Screen Reactions. Le principe est simple à saisir : vous filmez votre visage, le Pixel le détouré automatiquement, et le résultat se superpose à une capture vidéo de votre écran. En clair, c'est le format "react" popularisé sur TikTok et Instagram, rendu accessible en quelques secondes, sans application tierce ni montage laborieux. De quoi séduire une bonne partie des créateurs de contenu qui utilisent déjà leur Pixel comme outil principal.

Deuxième annonce, nettement plus ambitieuse : l'arrivée de Gemini Omni sur ces appareils. Cette fonctionnalité permettra de générer automatiquement des vidéos à partir de simples prompts textuels, en y intégrant des visuels personnels, des sujets ou des décors choisis par l'utilisateur. On reste dans le registre de la promesse Pixel classique : l'IA fait le gros du travail, vous n'avez qu'à orienter. Attention tout de même, les capacités réelles de Gemini Omni sur smartphone restent à confirmer en conditions réelles, loin des vidéos promotionnelles soignées.

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La musique générée par IA s'invite aussi dans la Pixel Drop

La troisième fonctionnalité complète le tableau créatif. Baptisée Turn your ideas into music, elle repose sur un prompt soumis directement à l'assistant Gemini, qui génère ensuite une composition musicale automatisée. Pas moins de trois briques IA distinctes dans une seule mise à jour, ce qui place cette Pixel Drop parmi les plus chargées de ces dernières années.

Ces annonces avaient déjà été effleurées lors du récent Android Show, où Google avait donné un avant-goût de ses innovations logicielles à venir. La découverte de vidéos promotionnelles finalisées suggère que le déploiement est imminent, même si Mountain View n'a communiqué aucune date précise. Reste à voir si ces fonctionnalités seront réservées aux derniers Pixel 9 ou si les générations précédentes en profiteront également, ce qui est loin d'être garanti vu la politique habituelle du géant de la recherche.