Les smartphones Pixel de la série A affichent des prix nettement inférieurs à ceux des modèles principaux, mais les compromis sont bien réels. Voici ce qui justifie concrètement cet écart tarifaire.

Vous l'avez peut-être remarqué : Google propose systématiquement deux gammes de Pixel en parallèle. D'un côté les modèles flagship, de l'autre la série A, reconnaissable à la petite lettre collée au numéro. Le Pixel 10a, dernier représentant en date de cette ligne, s'affiche à 500 dollars, contre 700 dollars pour le Pixel 10 standard. Deux cents dollars d'écart, ça se justifie. Mais comment, exactement ?

Des compromis ciblés, pas une version au rabais

La recette des Pixel A tient en quelques ingrédients. Comme l'indique BGR dans son analyse de la série, Google réduit les coûts sur plusieurs postes précis : les matériaux de construction, la quantité de RAM, la puce et le système de caméras. Parfois, certaines fonctionnalités logicielles premium disparaissent aussi. C'est le même principe que les Samsung Fan Edition, d'ailleurs.

Prenons le Pixel 10a face au Pixel 10. Le premier embarque le Tensor G4, le second le Tensor G5, plus récent et plus puissant. Côté mémoire, c'est 8 Go de RAM pour le A, contre 12 Go pour le flagship (une partie étant toutefois réservée aux fonctions IA). Les deux partagent le même stockage de base à 128 Go et un écran de 6,3 pouces avec un rafraîchissement à 120Hz. Jusque-là, les différences restent subtiles au quotidien.

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Caractéristique Pixel 10a Pixel 10 Prix de départ 500 $ 700 $ Puce Tensor G4 Tensor G5 RAM 8 Go 12 Go Batterie 5 100 mAh 4 970 mAh Caméra arrière Double (48MP + 13MP) Triple (50MP + 13MP + 10,8MP téléobjectif) Protection verre Gorilla Glass 7i Gorilla Glass Victus 2

Là où le fossé se creuse vraiment, c'est sur l'appareil photo. Le Pixel 10a se contente d'un double capteur arrière (48MP + 13MP), quand le Pixel 10 ajoute un téléobjectif de 10,8MP qui ouvre de vraies possibilités pour les zooms. Pour des clichés classiques en bonne lumière, les résultats restent proches. Mais dès qu'on cherche à cadrer quelque chose au loin, la différence saute aux yeux.

La finition aussi s'en ressent. Le Pixel 10a affiche des bordures d'écran plus épaisses et une protection en Gorilla Glass 7i, moins résistante que le Gorilla Glass Victus 2 du Pixel 10. Rien de dramatique, mais ça se voit en main. Et ça se ressent si le téléphone glisse de la table du bureau (ce qui, malheureusement, arrive).

Le Pixel 10a vaut-il vraiment le coup ?

La vraie question n'est pas « lequel est meilleur » (le Pixel 10 gagne sur presque tous les tableaux, techniquement), mais « est-ce que la différence vaut 200 dollars de plus ». Et là, la réponse dépend franchement de l'usage. Pour quelqu'un qui photographie principalement en journée et regarde des vidéos en streaming, la série A fait largement le travail.

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Matériaux moins premium : plastique côté substrat d'écran, verre de protection inférieur

Puce moins récente : Tensor G4 au lieu du G5, sans impact flagrant en usage courant

Pas de téléobjectif : la vraie limite pour les adeptes de photos à distance

Moins de RAM : 8 Go au lieu de 12, mais suffisant pour la majorité des applications

Bezels plus épais : visible à l'oeil nu, mais pas gênant fonctionnellement

Pour les photos et les vidéos ordinaires, les clichés sortis des deux appareils se ressemblent beaucoup. De quoi faire douter même les plus convaincus de l'utilité du modèle supérieur. Attention tout de même : si les prix du Pixel 10 venaient à baisser lors d'une promotion, l'équation change radicalement. À ce moment-là, autant viser directement le flagship.

Reste à voir si Google continuera à creuser l'écart entre ses deux lignes au fil des générations, ou si la série A se rapprochera encore davantage des flagships. Pour l'instant, la concurrence dans le segment milieu de gamme est suffisamment féroce pour que le géant de la recherche n'ait pas vraiment intérêt à faire de la série A une simple version dégradée. Et ça, c'est pas rien pour le portefeuille des utilisateurs.