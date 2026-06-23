Samsung Galaxy S26+ : hotspot qui ne fonctionne pas, 11 solutions

Le partage de connexion de votre Samsung Galaxy S26+ refuse de s'activer ou de rester stable ? Voici 11 solutions concrètes pour régler le problème, du plus simple au plus radical.

Vous tentez d'activer le point d'accès mobile sur votre Samsung Galaxy S26+ et rien ne se passe : l'icône tourne dans le vide, les appareils ne se connectent pas, ou la connexion tombe toutes les deux minutes. Frustrant, surtout quand vous comptez dessus pour dépanner un collègue ou partager la 5G avec votre tablette. La bonne nouvelle, c'est que dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas un problème matériel. C'est logiciel, et ça se règle.

Travaillez les solutions dans l'ordre indiqué : les premières coûtent dix secondes, les dernières demandent un peu plus d'engagement. Chaque étape est pensée pour éliminer une cause précise avant de passer à la suivante.

Les vérifications de base à faire en premier

Avant de toucher quoi que ce soit, commencez par le plus évident. Ouvrez les Paramètres rapides (glissez deux fois depuis le haut de l'écran) et vérifiez que le mode Avion est bien désactivé : il coupe l'ensemble des radios, hotspot compris, sans toujours afficher un message d'avertissement explicite.

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Vérifiez aussi que votre forfait mobile autorise le partage de connexion. Certains opérateurs, notamment en Algérie chez Djezzy ou Ooredoo, bloquent la fonctionnalité sur les offres d'entrée de gamme ou facturent une option séparée. Un appel au service client ou un tour dans votre espace abonné suffit à le confirmer.

Mode Avion désactivé (Paramètres rapides ou Paramètres > Connexions)

Forfait compatible partage de connexion : vérifiez auprès de votre opérateur

Données mobiles actives : le hotspot ne fonctionne pas en Wi-Fi seul

Connexion 4G/5G effective : une zone de mauvaise réception sabote le hotspot avant même qu'il démarre

Régler les paramètres du hotspot sur le S26+

Rendez-vous dans Paramètres > Connexions > Point d'accès mobile et modem. Activez le Point d'accès mobile, puis tapez sur son nom pour accéder aux réglages. Vérifiez que la bande Wi-Fi sélectionnée est compatible avec les appareils clients : la bande 5 GHz offre de meilleures vitesses, mais certains vieux appareils ne la voient pas. Passez sur 2,4 GHz si vous avez un doute.

Changez aussi le mot de passe si celui généré automatiquement contient des caractères spéciaux difficiles à saisir sur un autre clavier (un tiret ou un point-virgule mal lu fait perdre du temps). Choisissez quelque chose de simple et lisible.

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11 solutions pour rétablir le hotspot

1. Redémarrer le téléphone

Un redémarrage classique efface les états logiciels temporaires qui bloquent souvent le hotspot. Maintenez le bouton latéral enfoncé, tapez Redémarrer, confirmez, et attendez le démarrage complet avant de réessayer.

2. Forcer le redémarrage (écran figé)

Si l'interface ne répond plus, maintenez simultanément le bouton Volume bas et le bouton latéral jusqu'à l'extinction puis au rallumage automatique. Aucune donnée n'est effacée, c'est la méthode officielle Samsung.

3. Désactiver puis réactiver les données mobiles

Ouvrez les Paramètres rapides, coupez les données mobiles dix secondes, puis réactivez-les. Ensuite, tentez à nouveau d'activer le hotspot. Cette manip force le modem à renégocier la connexion réseau depuis zéro.

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4. Réinitialiser les paramètres réseau

Allez dans Paramètres > Gestion générale > Réinitialiser > Réinitialiser les paramètres réseau. Cette action efface les configurations Wi-Fi sauvegardées, les appairages Bluetooth et les APN, sans toucher à vos photos ni à vos applications. Attention tout de même : vous devrez ressaisir vos mots de passe Wi-Fi par la suite.

5. Vérifier et corriger l'APN

Le point d'accès réseau (APN) est la configuration qui permet au téléphone de communiquer avec le réseau de votre opérateur. Un APN mal renseigné empêche le partage de connexion même quand les données mobiles semblent fonctionner. Allez dans Paramètres > Connexions > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès et comparez avec les paramètres officiels de votre opérateur (disponibles sur son site ou par SMS en appelant le service client).

6. Changer la bande de fréquence du hotspot

Dans les réglages du point d'accès mobile, testez les trois bandes disponibles : 2,4 GHz (portée maximale, compatible avec tout), 5 GHz (rapide, portée courte) et 6 GHz (Wi-Fi 6E uniquement). Si un appareil client ne trouve pas le hotspot, c'est souvent parce qu'il ne supporte pas la bande choisie.

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7. Mettre à jour One UI et les applications

Allez dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Samsung publie régulièrement des correctifs qui résolvent des bugs liés au partage de connexion, parfois sans les mentionner explicitement dans les notes de mise à jour. Pensez également à ouvrir le Galaxy Store et le Play Store pour mettre à jour toutes vos applications.

8. Tester en mode sans échec

Le mode sans échec charge le téléphone sans les applications tierces. Pour y accéder, éteignez le S26+, rallumez-le, et maintenez le bouton Volume bas dès l'apparition du logo Samsung jusqu'à voir « Mode sans échec » en bas à gauche. Si le hotspot fonctionne dans ce mode, une application tierce est la cause du problème. Redémarrez normalement, puis désinstallez les applications récemment installées une par une.

9. Vider le cache de la partition système

Allez dans Paramètres > Gestion de l'appareil > Stockage > Nettoyer pour libérer de la mémoire temporaire. Les téléphones surchargés de fichiers résiduels peuvent se comporter de manière erratique, le hotspot y compris. Cela ne supprime rien d'important.

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10. Vérifier les restrictions de l'application Paramètres

Certaines applications de contrôle parental ou de sécurité d'entreprise peuvent bloquer l'activation du hotspot à distance. Si votre S26+ est un appareil professionnel géré par une politique MDM (Mobile Device Management), contactez votre administrateur informatique : le blocage est peut-être délibéré et configuré côté serveur.

11. Réinitialisation d'usine en dernier recours

Si aucune des solutions précédentes n'a fonctionné, il reste la réinitialisation d'usine. Sauvegardez absolument toutes vos données avant de commencer : photos, contacts, applications, paramètres. Samsung prévient clairement que les données personnelles peuvent ne pas être récupérables après cette opération. Allez ensuite dans Paramètres > Gestion générale > Réinitialiser > Réinitialisation des paramètres d'usine, confirmez, et laissez le téléphone revenir à son état d'origine. Testez le hotspot avant de restaurer quoi que ce soit, pour confirmer que le problème était bien logiciel.

Et si rien ne fonctionne ?

Un hotspot qui reste muet après la réinitialisation d'usine pointe vers un défaut matériel, une puce radio endommagée ou une antenne défaillante. Dans ce cas, passez par un centre de service agréé Samsung : cela protège votre garantie et évite les diagnostics approximatifs. Pensez à emporter votre preuve d'achat. Reste à voir si ce type de panne restera aussi rare sur le S26+ que sur ses prédécesseurs, mais pour l'instant les remontées utilisateurs restent anecdotiques.

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D'ailleurs, si votre téléphone vous donne d'autres soucis, notre article sur le Samsung Galaxy S24 Ultra face à la concurrence ou un oeil sur les nouveautés Samsung Unpacked 2026 peuvent vous aider à décider si le moment est venu de passer à autre chose.