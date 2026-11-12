Samsung Galaxy S27 Pro : design, caméra, prix et ce qu'on sait

Samsung prépare un Galaxy S27 Pro qui s'intercalerait entre le S27+ et le S27 Ultra, avec un appareil photo principal de 200 mégapixels et une fiche technique taillée pour le haut de gamme. Les premières fuites donnent déjà envie, même si tout reste à confirmer.

Il n'est pas encore officiel, et pourtant le Samsung Galaxy S27 Pro alimente déjà les discussions. Plusieurs fuites concordantes, relayées notamment par le tipster OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) en collaboration avec Android Headlines, ont commencé à dessiner les contours d'un smartphone qui voudrait combler le vide entre le Galaxy S27+ et le Galaxy S27 Ultra. Un positionnement inédit dans la gamme Samsung, de quoi attiser la curiosité des amateurs de haut de gamme compact.

Un design repensé, entre Ultra et Pro

D'après les renders basés sur des fichiers CAD publiés fin 2024, le Galaxy S27 Pro hériterait d'une île photo horizontale redessinée, s'inspirant visuellement du S27 Ultra sans pour autant en reprendre toutes les caractéristiques. Exit le S Pen, par exemple : le Pro n'en serait pas équipé. L'écran devrait mesurer 6,6 pouces, pour des dimensions globales de 154,06 x 73,77 x 7,95 mm, ce qui en ferait un appareil à la fois grand et relativement fin.

Attention cela dit : le tipster Ice Universe a remis en question l'arrangement des caméras visible sur les maquettes partagées par Sonny Dickson le 10 novembre. Le design final pourrait donc différer sensiblement de ce qu'on a vu jusqu'ici. Dans le monde des fuites Samsung, c'est monnaie courante de voir plusieurs versions circuler avant l'annonce officielle.

À lire aussi : Galaxy S27 Ultra : les fuites caméra font craindre le pire

200 mégapixels et une fiche technique qui ne rigole pas

Côté photo, le Galaxy S27 Pro jouerait dans la cour des grands. Selon les informations compilées par SammyGuru, le module arrière comprendrait un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif à zoom optique 3x (contre 5x annoncé pour le S27 Ultra). Un choix qui différencierait clairement les deux modèles, sans pour autant pénaliser le Pro sur les usages courants.

Caractéristique Samsung Galaxy S27 Pro (attendu) Écran 6,6 pouces Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme RAM Jusqu'à 16 Go Stockage Jusqu'à 1 To Caméra principale 200 MP Ultra grand-angle 50 MP Téléobjectif Zoom optique 3x Batterie 5 200 mAh Système Android 17 / One UI 9 Prix de départ (US) Entre 1 200 et 1 300 dollars

La puce annoncée, un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, serait couplée à jusqu'à 16 Go de RAM. La batterie atteindrait les 5 200 mAh, et le stockage pourrait grimper jusqu'à 1 To. Le tout tournerait sous Android 17 avec One UI 9. En somme, une configuration qui ne laisserait aucun doute sur le positionnement premium du terminal.

Reste à voir si Samsung validera effectivement ce modèle dans sa gamme 2026, ou si le S27 Pro restera un fantasme bien documenté. Le lancement en Inde est évoqué pour début 2026, avec un prix de départ qui tournerait autour de 1 200 à 1 300 dollars sur le marché américain. Pour le Maghreb, les tarifs officiels ne sont pas encore connus, mais on peut s'attendre à un positionnement similaire à celui du haut de gamme actuel, avec une majoration habituelle liée aux taxes et à la distribution locale. Toutes ces informations sont issues de fuites et doivent être traitées avec précaution jusqu'à une annonce officielle de Samsung.

À lire aussi : Samsung Galaxy Z Fold 7 : réduction de 75 000 Rs sur Amazon