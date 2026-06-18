Pokémon Champions débarque sur Android et iOS, gratuitement

The Pokémon Company a officiellement lancé Pokémon Champions sur mobile le 17 juin 2026. Le jeu mise tout sur les combats au tour par tour, accessible gratuitement à n'importe quel niveau.

Pas d'exploration, pas de scénario : Pokémon Champions assume d'emblée sa vocation. Le titre lancé par The Pokémon Company le 17 juin 2026 sur Android et iOS est un jeu de combat pur, pensé pour se glisser dans un trajet en métro ou une pause café. Et ça, c'est pas rien dans un catalogue mobile souvent encombré de RPG interminables.

Trois modes de combat, un tutoriel intégré

L'interface a été conçue pour embarquer rapidement les nouveaux venus. Un tutoriel intégré explique les types, les capacités et leur efficacité, sans obliger à aller fouiller un wiki externe. Les joueurs peuvent ensuite composer leurs équipes et se lancer dans l'un des trois modes proposés :

Batailles classées : pour celles et ceux qui veulent grimper dans le classement

: pour celles et ceux qui veulent grimper dans le classement Batailles casual : sans pression, idéal pour tester de nouvelles stratégies

: sans pression, idéal pour tester de nouvelles stratégies Batailles privées : pour défier directement un ami

La nature au tour par tour du jeu laisse le temps de réfléchir, ce qui tranche avec les titres d'action nerveux qui dominent l'App Store et le Google Play. Attention tout de même : cette accessibilité affichée ne signifie pas une profondeur stratégique réduite, les fans de la série VGC (Video Game Championships) s'y retrouveront.

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Mega Raichu X et Y pour fêter le lancement

Pour célébrer la sortie mobile, The Pokémon Company offre des cadeaux de lancement récupérables directement dans la boîte aux lettres du jeu jusqu'au 2 septembre 2026. Au menu : un Raichu, un Raichunite X et un Raichunite Y. De quoi expérimenter dès le départ avec les deux nouvelles formes Mega introduites simultanément.

Mega Raichu X exploite la capacité Champ Électrique (Electric Surge), qui active automatiquement le Terrain Électrique et ouvre des combinaisons inédites autour des attaques de type Électrik. Mega Raichu Y mise sur Sans Esquive (No Guard), garantissant la précision totale de toutes ses capacités, une option franchement agressive pour ceux qui préfèrent aller droit au but.

« Pokémon a toujours eu pour vocation de connecter les Dresseurs à travers des expériences partagées, et les combats en sont l'une des attractions principales. » Susumu Fukunaga, Directeur général de The Pokémon Company

Le modèle économique repose sur le téléchargement gratuit avec des achats intégrés optionnels, ce qui, sur le papier, laisse la porte ouverte à tout le monde. Reste à voir si la monétisation restera raisonnable sur la durée, ou si les habitudes du secteur reprendront le dessus (on connaît la chanson).

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Pokémon Champions est disponible dès maintenant sur le Google Play Store et l'App Store, compatibles avec les appareils tournant sous Android 17 et les versions antérieures récentes.