iOS 27 : guide complet pour maîtriser la mise à jour iPhone

Apple a lancé iOS 27 avec un Siri repensé, une IA embarquée et des dizaines de changements discrets qui méritent qu'on s'y attarde. Voici ce qu'il faut vraiment savoir avant (ou après) la mise à jour.

Il y a des mises à jour iOS qui se voient tout de suite, et d'autres qui se glissent dans les recoins de l'interface sans crier gare. iOS 27 appartient clairement à la deuxième catégorie, du moins pour l'essentiel. Apple a certes soigné les annonces, mais pas moins d'une dizaine de changements relèvent du « ah tiens, c'est nouveau ça » plutôt que du grand soir. Raison de plus pour faire le tour de ce qui change vraiment.

Ce qui change concrètement avec iOS 27

La nouveauté la plus visible est sans doute la refonte de Siri, désormais connecté à Apple Intelligence sur les appareils compatibles. L'assistant comprend mieux le contexte (il retient ce que vous avez dit deux échanges plus tôt), s'intègre plus profondément dans les apps tierces et peut exécuter des enchaînements d'actions sans que vous répétiez votre demande. Sur un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16, la différence est sensible au quotidien. Sur un modèle plus ancien, en revanche, vous passerez à côté de tout cela.

Safari bénéficie également d'une mise à jour visible : nouvelle interface de gestion des onglets, résumé de page propulsé par l'IA, et un mode lecture retravaillé. C'est l'une des évolutions que tout le monde peut utiliser, même sans appareil compatible Apple Intelligence. D'ailleurs, le navigateur intègre désormais un détecteur de suivi publicitaire plus agressif, ce qui ne fera pas que des heureux dans certains bureaux.

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Parmi les autres changements notables, iOS 27 inaugure le support de l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable d'Apple lancé le 23 octobre. Le système a donc été pensé pour fonctionner sur un facteur de forme inédit, avec des adaptations d'interface (multitâche, disposition des apps, gestion de l'écran externe) qui profitent aussi, partiellement, aux autres iPhones.

Siri avec mémoire contextuelle sur appareils Apple Intelligence

Safari revu : résumé IA, onglets et anti-tracking renforcé

Support natif du format pliable (iPhone Duo)

Ajustements de l'app Téléphone et de la gestion des notifications

Corrections de sécurité et optimisations sous-jacentes (les fameuses « améliorations de performances »)

Avant de lancer l'installation, quelques précautions s'imposent, surtout si vous êtes sur un iPhone un peu chargé. iOS 27 pèse autour de 1,5 à 2 Go selon les modèles : mieux vaut avoir la place, la batterie chargée à au moins 50 %, et une sauvegarde récente (iCloud ou iTunes, selon votre préférence).

Allez dans Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle

Vérifiez que votre iPhone est bien compatible (iPhone XR minimum selon Apple)

Branchez votre appareil ou assurez-vous d'être sur Wi-Fi

Lancez le téléchargement, puis l'installation, et laissez faire

Attention tout de même : si vous êtes sur un modèle ancien (iPhone XR, XS ou 11), certaines fonctions Apple Intelligence ne seront tout simplement pas disponibles. Ce n'est pas un bug, c'est une limite matérielle. La puce A12 Bionic n'a pas été conçue pour ce type de traitement neuronal. En somme, l'expérience sera fonctionnelle mais allégée.

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iOS 27.2 est déjà en phase de bêta avancée au moment où ces lignes sont écrites, et son lancement est attendu dans les semaines qui viennent. Comme l'indique CNET dans son suivi de la version, cette mise à jour intermédiaire devrait apporter des correctifs et potentiellement quelques fonctions inédites. Reste à voir si Apple y glissera des surprises ou si ce sera un service pack discret.

Pour celles et ceux qui hésitent encore : iOS 27 est une mise à jour solide, pas révolutionnaire. Si votre iPhone tourne sans accroc sous iOS 26, vous pouvez attendre iOS 27.1 ou 27.2 pour éviter les premiers bugs de jeunesse. C'est souvent la stratégie la plus sage, même si elle manque un peu de fun.