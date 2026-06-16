Android TV : tout comprendre sur cette version des Smart TV

Android TV est le système d'exploitation de Google pour les téléviseurs et boîtiers de streaming, lancé en 2014. Il transforme un téléviseur en Smart TV avec le Play Store, l'Assistant Google et le Chromecast intégré. Depuis 2021, son interface plus récente s'appelle Google TV, mais le système reste Android TV en dessous.

À retenir Android TV est le système ; Google TV est sa nouvelle interface posée par-dessus. Sous Google TV, c'est toujours Android TV qui tourne. Avec Android TV, vous installez des applications depuis le Play Store, vous diffusez depuis votre smartphone et vous pilotez la TV à la voix. On le trouve sur des téléviseurs Sony, TCL, Philips, sur le Chromecast et sur des boîtiers comme la Nvidia Shield.

Le terme revient sur la fiche de nombreux téléviseurs, mais il prête à confusion avec Smart TV et Google TV. Voici ce qu'Android TV change concrètement, et comment choisir.

Android TV, c'est quoi exactement

Android TV est une version d'Android adaptée au grand écran, créée par Google en 2014. Elle apporte un magasin d'applications, la recherche vocale, les recommandations et la diffusion sans fil, le tout pensé pour être piloté à la télécommande.

Une Smart TV désigne n'importe quel téléviseur connecté à internet, quel que soit son système. Android TV est l'un de ces systèmes, au même titre que Tizen chez Samsung ou webOS chez LG. Son atout est l'accès au Play Store et aux services Google.

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Android TV ou Google TV : quelle différence

C'est la confusion la plus fréquente. Google TV n'est pas un nouveau système : c'est une interface plus récente posée sur Android TV, lancée à partir de 2020 et 2021.

Critère Android TV Google TV Nature Système d'exploitation Interface posée sur Android TV Apparu 2014 2020-2021 Présentation Grille d'applications Recommandations et contenus agrégés Appareils TV 2017-2021, Nvidia Shield TV récentes, Chromecast avec Google TV Mises à jour Plus lentes Prioritaires Play Store Oui Oui (mêmes applications)

En pratique, les deux exécutent les mêmes applications. Google TV met en avant les contenus à regarder, là où Android TV met en avant les applications installées.

Ce que l'on peut faire avec Android TV

Installer des applications depuis le Play Store : streaming vidéo, musique, jeux, navigateurs.

depuis le Play Store : streaming vidéo, musique, jeux, navigateurs. Diffuser depuis son smartphone grâce au Chromecast intégré, sans câble.

grâce au Chromecast intégré, sans câble. Commander à la voix avec l'Assistant Google, pour lancer un film ou baisser le volume.

avec l'Assistant Google, pour lancer un film ou baisser le volume. Retrouver ses comptes Google, ses recommandations et son historique sur le grand écran.

Quels appareils tournent sous Android TV

Deux familles existent. D'un côté les téléviseurs qui intègrent directement le système, chez Sony, TCL, Philips ou Hisense. De l'autre les boîtiers et clés que l'on branche sur un téléviseur classique pour le rendre intelligent.

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Chromecast avec Google TV : une clé HDMI abordable pour ajouter Android TV à n'importe quel écran.

: une clé HDMI abordable pour ajouter Android TV à n'importe quel écran. Nvidia Shield TV : un boîtier puissant, apprécié pour le jeu et la vidéo haute définition.

: un boîtier puissant, apprécié pour le jeu et la vidéo haute définition. Boîtiers de marques diverses : de nombreuses box Android TV existent à tous les prix.

Un boîtier est souvent le moyen le plus simple de moderniser une vieille télévision sans la remplacer.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le Play Store. Recherchez l'application voulue avec le clavier ou la voix. Lancez l'installation, puis ouvrez l'application et connectez votre compte. Pour une application absente du Play Store, l'installation par fichier APK est possible mais demande de la prudence : préférez les sources fiables.

Android TV en Algérie : applications et usages

Android TV séduit au Maghreb pour regarder les services de streaming et gérer ses contenus depuis un seul écran. Pour le visionnage par satellite ou IPTV, certains démodulateurs et box combinent les deux mondes. Notre guide pour activer un code IPTV sur un démodulateur Atlas HD complète cet usage.

FAQ

Android TV et Smart TV, est-ce la même chose ?

Non. Smart TV désigne tout téléviseur connecté. Android TV est un système précis, parmi d'autres comme Tizen ou webOS, qui donne accès au Play Store et aux services Google.

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Faut-il préférer Android TV ou Google TV ?

Google TV est la version la plus récente et reçoit les nouveautés en premier. Les deux exécutent les mêmes applications, donc le choix tient surtout à l'appareil et à son ancienneté.

Peut-on transformer une vieille télévision en Android TV ?

Oui, en branchant un Chromecast avec Google TV ou un boîtier Android TV sur une prise HDMI. La télévision devient alors connectée.

Le Play Store est-il disponible sur Android TV ?

Oui, c'est l'un de ses principaux atouts. Vous y installez les applications de streaming, de musique et de jeux compatibles avec le grand écran.

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Android TV nécessite-t-il un compte Google ?

Un compte Google est nécessaire pour profiter du Play Store, des recommandations et de l'Assistant. Sans compte, les fonctions sont très limitées.

En résumé

Android TV reste le moteur des Smart TV signées Google, et Google TV en est la vitrine moderne. Pour choisir, regardez l'appareil et sa date : une TV récente ou un Chromecast récent tourneront sous Google TV, une TV de 2017 à 2021 sous Android TV, avec le même catalogue d'applications. Pour aller plus loin côté mobile, voyez aussi notre dossier sur les émulateurs Android.