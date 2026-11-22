Signal vient d'activer par défaut une protection contre les captures d'écran réalisées par les assistants IA intégrés aux systèmes d'exploitation. Une mesure ciblée, pas universelle, qui soulève une question plus large sur la vie privée à l'ère des agents IA.

Vos messages Signal sont chiffrés de bout en bout. Mais une fois affichés à l'écran, ils redeviennent lisibles, y compris par un assistant IA qui surveille ce qui s'affiche sur votre téléphone. C'est précisément ce problème que Signal cherche à corriger avec ses nouvelles protections contre les captures d'écran.

Ce que l'IA peut voir malgré le chiffrement

Le chiffrement de bout en bout protège vos messages pendant leur transit. Le problème survient après : votre téléphone doit déchiffrer le message pour l'afficher, et c'est à ce moment qu'un agent IA doté des bonnes permissions peut en lire le contenu, sans jamais « casser » le chiffrement. Ce n'est pas un bug Signal, c'est une limite structurelle de tout système d'exploitation moderne qui accorde un accès écran à ses propres assistants.

Ce n'est pas théorique. Selon une enquête menée conjointement par Reuters, Signal et l'AI Now Institute, l'agent Muse de Meta a réussi à récupérer du texte depuis Signal, via les permissions de notifications sur Android et via les outils d'accessibilité et de capture d'écran sur Mac. Sur iPhone, la même tentative a été bloquée. Meta a répondu que Muse ne peut accéder aux autres applications qu'avec les permissions explicitement accordées par l'utilisateur et a qualifié les incidents d'isolés. Chacun jugera.

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La réponse de Signal varie selon la plateforme, et c'est important à comprendre avant de croire à une solution miracle.

Sur iOS 27, Signal bloque désormais les captures d'écran dans l'application, ce qui empêche notamment la fonctionnalité Siri Onscreen Awareness de lire le contenu affiché. Sur Android, c'est plus nuancé : Signal détecte quand un assistant IA tente d'accéder à l'écran et active automatiquement sa protection Screen Security, mais uniquement sur les appareils et versions d'OS où cette détection est possible. Autrement dit, tous les smartphones Android ne bénéficient pas du même niveau de protection.

Ces protections sont activées par défaut sur les appareils compatibles. Si vous avez besoin de faire des captures d'écran légitimes dans Signal, vous pouvez désactiver cette option dans les réglages de l'application. Pratique, mais ça supprime aussi cette couche de résistance aux assistants IA, à vous de peser le compromis.

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Plateforme Protection Méthode Limite connue iOS 27 Blocage des captures d'écran Natif, activé par défaut Siri Onscreen Awareness bloquée Android Détection + Screen Security Variable selon l'appareil/OS Ne couvre pas tous les appareils Windows Blocage de Microsoft Recall Déjà en place Fonctionnel macOS 27 Pas de blocage fiable Workaround manuel Ajouter Signal dans Réglages > Siri > Apps exclues

Ce que cette protection ne fait pas

Signal est assez honnête là-dessus, ce qui mérite d'être souligné. Les nouvelles protections ne ferment pas toutes les portes. Un agent IA pourrait par exemple accéder à des contenus déjà présents sur le système de fichiers de l'appareil. Les permissions de notifications constituent un autre vecteur sur Android, qui ne passe pas par une capture d'écran et n'est donc pas couvert par cette mesure.

En somme, il s'agit d'une réduction ciblée du risque, pas d'un interrupteur qui coupe tout accès IA d'un coup. D'ailleurs, Signal va plus loin que la simple mesure technique : l'application demande officiellement à Apple, Google et Microsoft de proposer aux développeurs un mécanisme documenté pour exclure leurs apps de l'accès des agents IA, avec une documentation technique claire. Une démarche de fond, qui montre que le problème dépasse largement Signal.

Reste à voir si les géants du système d'exploitation répondront favorablement, eux qui ont tout intérêt à ce que leurs assistants IA voient le plus de contenu possible. Apple prépare d'ailleurs un agent IA capable de piloter votre Mac, et la tension entre confidentialité applicative et ambitions des OS ne fait que commencer. Et ça, c'est pas rien.

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