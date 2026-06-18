Meilleurs smartphones avec caméra périscopique en 2026

La caméra périscopique s'est imposée comme le vrai critère de différenciation dans le segment haut de gamme. Tour d'horizon des meilleurs modèles disponibles en 2026, de l'Oppo Find X9 Ultra au Google Pixel 10 Pro XL.

Vous l'avez peut-être remarqué : les constructeurs ne parlent plus de « zoom numérique » sans rougir. La caméra périscopique, avec son système d'optiques repliées, est devenue le terrain de jeu favori des flagships. Et en 2026, la compétition s'est encore intensifiée. Chaque marque a choisi sa propre voie, ce qui rend le comparatif d'autant plus intéressant.

Cinq approches, une seule obsession : le zoom

L'Oppo Find X9 Ultra est probablement le modèle le plus ambitieux du lot. Il embarque pas moins de deux téléobjectifs périscopiques distincts, développés en partenariat avec Hasselblad. Le premier couvre un équivalent 70 mm avec un capteur 200 MP au format 1/1,28 pouce et une ouverture f/2,2. Le second monte à un équivalent 230 mm avec un capteur 50 MP et un zoom optique 10x réel. De quoi couvrir une plage focale rare sans jamais toucher au zoom numérique.

Le Vivo X300 Ultra prend un autre parti : un seul téléobjectif périscopique, mais d'une résolution impressionnante. Son capteur Samsung ISOCELL HP0 de 200 MP dans un format 1/1,4 pouce est couplé aux optiques ZEISS APO, réputées pour corriger l'aberration chromatique. La stabilisation atteint un angle de 3 degrés (équivalent cardan, selon Vivo), et un accessoire modulaire ZEISS Telephoto Extender permet théoriquement d'atteindre 400 mm optiques, voire 1600 mm en numérique. Franchement, c'est la seule combinaison capteur-optique-accessoire qui pousse aussi loin le concept de module interchangeable sur un smartphone grand public.

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L'Apple iPhone 17 Pro ne cherche pas à battre des records de résolution. La priorité est ailleurs : rendre la plage de zoom utile au quotidien. Son téléobjectif tétraprismatique redessiné embarque un capteur 48 MP, 56 % plus grand que la génération précédente, avec un équivalent 100 mm et une ouverture f/2,8. La stabilisation sur trois axes et l'enregistrement 4K 120fps en ProRes et Apple Log 2 séduiront d'abord les vidéastes. Attention cela dit : Apple reste en retrait sur la portée optique pure comparé à ses concurrents Android.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra rompt avec l'architecture prismatique classique. Son système ALoP (Advanced Lens on Sensor) place la lentille directement devant le capteur de façon horizontale, ce qui allège le module tout en conservant un zoom optique 5x sur un capteur Sony IMX854 de 50 MP (équivalent 111 mm, f/2,9). Galaxy AI prend ensuite le relais pour les zoom jusqu'à 100x, avec des outils de suppression d'objets et de réduction des reflets intégrés directement dans l'interface caméra. La vidéo monte jusqu'en 8K à 30fps.

Le Google Pixel 10 Pro XL mise, lui, sur le traitement logiciel. Son téléobjectif 48 MP offre un zoom optique 5x (environ 110 à 128 mm), avec un capteur Quad PD et une stabilisation optique. Le chipset Tensor G5 alimente le système Pro Res Zoom, capable de reconstruire des détails après la prise de vue via la fonction Zoom Enhance. Et ça, c'est pas rien : Google prouve une nouvelle fois qu'un matériel raisonnable, bien orchestré par le logiciel, peut tenir la dragée haute à des configurations bien plus coûteuses.

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Tableau comparatif : qui fait quoi

Modèle Téléobjectif principal Zoom optique Particularité Oppo Find X9 Ultra 200 MP, f/2,2 + 50 MP, f/3,5 3,5x et 10x (dual périscopique) Double périscopique, partenariat Hasselblad Vivo X300 Ultra 200 MP ZEISS APO, f/2,7 3,7x (équiv. 85 mm) Extendeur modulaire ZEISS jusqu'à 400 mm Apple iPhone 17 Pro 48 MP tétraprismatique, f/2,8 5x (équiv. 100 mm) ProRes 4K 120fps, stabilisation 3 axes Samsung Galaxy S26 Ultra 50 MP ALoP, f/2,9 5x (équiv. 111 mm) Architecture ALoP, Galaxy AI jusqu'à 100x Google Pixel 10 Pro XL 48 MP Quad PD, f/2,8 5x (équiv. 110-128 mm) Tensor G5, Zoom Enhance par IA

Lequel choisir selon votre usage ?

Il n'y a pas de réponse universelle, et c'est précisément ce qui rend le marché stimulant. Si la polyvalence focale prime, le double périscopique de l'Oppo Find X9 Ultra n'a pas d'équivalent. Pour la vidéo professionnelle sur iPhone, le 17 Pro reste la référence la plus cohérente avec l'écosystème Apple. Celles et ceux qui privilégient l'expérience logicielle iront vers le Pixel 10 Pro XL sans hésiter.

Attention tout de même à un point souvent négligé : la disponibilité réelle au Maghreb. Plusieurs de ces modèles (Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra) arrivent avec un décalage de quelques mois sur les marchés algérien et tunisien, parfois uniquement via l'import parallèle. Les prix en dinars algériens ou en dirhams marocains peuvent dépasser largement les tarifs catalogue européens, selon le canal d'achat.

Reste à voir si les prochains mois verront d'autres constructeurs, comme Xiaomi ou Honor, bousculer ce classement. La course au périscopique n'en est clairement pas à son dernier rebondissement.

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