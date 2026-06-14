À 400 euros, deux références s'affrontent : le Galaxy A37 de Samsung, valeur sûre et polyvalente, face au Nothing Phone (4a), audacieux et doté d'un vrai zoom périscopique. On fait le point pour vous aider à trancher.

Deux smartphones, un budget similaire, des philosophies radicalement opposées. Le Samsung Galaxy A37 joue la carte de la continuité : finitions soignées, longue durée de support, écosystème rassurant. En face, le Nothing Phone (4a) débarque avec son interface Glyph, son zoom périscopique et une identité visuelle qui divise autant qu'elle fascine. À environ 400 euros tous les deux, le choix n'est franchement pas évident.

Design, écran et photo : où chacun creuse son avantage

Côté design, les deux appareils n'ont rien en commun. Le Galaxy A37 adopte un style minimaliste, dos en verre plat, finitions impeccables malgré la présence de plastique, et une certification IP68 qui rassure pour une utilisation au quotidien. Rien à redire : ça ressemble à un téléphone premium, c'est propre et sobre.

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Le Nothing Phone (4a), lui, mise sur son interface lumineuse Glyph : un réseau de LED au dos qui affiche notifications, minuteurs et indicateurs d'état sans retourner le téléphone. Gadget pour certains, vraiment utile pour d'autres (surtout quand on pose son téléphone à plat lors d'une réunion). Sa certification est IP64, donc nettement moins convaincante face aux éclaboussures sérieuses.

Pour les écrans, les deux proposent une dalle AMOLED 120 Hz de très bonne facture. Samsung délivre une image fidèle, bien calibrée et très lumineuse. Nothing réplique avec une résolution 1,5K et des bordures particulièrement fines qui renforcent un effet visuel bluffant à ce prix. Difficile de les départager sur ce point, les deux surclassent largement leur gamme de prix.

C'est en photo que l'écart se creuse le plus nettement. Le Galaxy A37 s'en sort très bien en conditions normales grâce à son capteur principal de 50 Mpx, mais ses capteurs secondaires (ultra grand-angle, macro) restent en retrait. Le Nothing Phone (4a), lui, sort un argument rarement vu à ce tarif : un zoom périscopique optique 3,5x. Pour les amateurs de photo, c'est une différence qui compte vraiment, de quoi changer la façon dont vous capturez vos voyages ou vos sorties.

Performances, logiciel et autonomie : Samsung joue long, Nothing joue fort

Sous le capot, les choix divergent. Samsung recycle l'Exynos 1480 (déjà présent sur le Galaxy A55), suffisant pour le quotidien, les réseaux sociaux et le multitâche, mais qui montre ses limites dès qu'on lance Fortnite ou Genshin Impact, où il faudra se contenter de graphismes en Moyen à 30 images par seconde pour éviter les saccades. Nothing, de son côté, fait confiance à Qualcomm avec le Snapdragon 7s Gen 4, plus véloce sur les benchmarks et plus à l'aise en session de jeu intense. Et ça, c'est pas rien si vous utilisez votre téléphone pour jouer.

D'ailleurs, le suivi logiciel est un critère souvent sous-estimé à l'achat. Samsung propose six ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité avec One UI 8.5 sous Android 16, incluant les fonctions IA du moment (Circle to Search, retouche magique, traduction). Nothing et son NothingOS misent sur la fluidité et le minimalisme, mais ne garantissent que trois ans de mises à jour Android. Si vous comptez garder votre téléphone cinq ou six ans, la différence est loin d'être anodine.

Pour l'autonomie, les deux embarquent des batteries autour de 5 000 mAh (5 080 mAh pour Nothing) qui assurent facilement une journée complète. La vraie nouveauté chez Samsung, c'est l'arrivée de la charge 45 W, qui corrige enfin l'un de ses plus vieux défauts sur la gamme A. Nothing propose 50 W, l'écart est symbolique en usage réel.

Critère Samsung Galaxy A37 Nothing Phone (4a) Design / Certification Minimaliste, IP68 Glyph, IP64 Écran AMOLED 120 Hz, FHD+ AMOLED 120 Hz, 1,5K Photo principale 50 Mpx, efficace Détaillée, colorimétrie vive Zoom Optique standard Périscopique 3,5x Puce Exynos 1480 Snapdragon 7s Gen 4 Recharge 45 W 50 W Mises à jour 6 ans 3 ans

Le Galaxy A37 est le choix de la raison : robuste, bien supporté dans la durée, rassurant pour celles et ceux qui veulent un téléphone sans mauvaise surprise sur plusieurs années. Attention tout de même à ses capteurs secondaires en retrait et à ses performances gaming limitées.

Le Nothing Phone (4a) convainc davantage les utilisateurs qui privilégient la photo (zoom périscopique oblige), les performances et un design qui sort du lot, même si son suivi logiciel plus court et sa certification IP moins solide sont des bémols à ne pas négliger.

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Reste à voir si Nothing saura maintenir cet élan sur ses prochaines générations, car l'écart avec Samsung sur la durée pourrait peser lourd dans la balance.