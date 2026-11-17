Trois appareils de Poco et Xiaomi viennent d'apparaître dans la base de données de l'EEC, ouvrant la voie à un lancement mondial prochain. Parmi eux, le Poco X9 Pro, le Poco X9 Pro Max et le Xiaomi 18T se distinguent par des numéros de modèle déjà aperçus sur la base GSMA.

La certification EEC (Commission économique eurasiatique) est l'un de ces passages obligés qui trahissent l'imminence d'un lancement international. Cette fois, c'est pas moins de cinq appareils signés Poco et Xiaomi qui viennent d'y faire leur apparition, tous datés du 13 novembre 2026. Trois d'entre eux sont déjà associés à des rumeurs concrètes : le Poco X9 Pro, le Poco X9 Pro Max et le Xiaomi 18T.

Ce que révèle (et ne révèle pas) la certification EEC

Comme souvent avec ce type de listing, les numéros de modèle sont là mais les caractéristiques restent absentes. Les quatre appareils sous la marque Poco portent les références 2612EPC6EG, 27011PC78G, 2703BPC40G et 27010PC7CG, tandis que le Xiaomi est référencé sous le numéro 27022PT99G. C'est le site XiaomiTime qui a croisé ces identifiants avec la base GSMA pour les associer aux trois modèles nommés ci-dessus. Attention cela dit : ces noms restent des spéculations, pas des confirmations officielles.

Le Poco X9 Pro et le Poco X9 Pro Max seraient, selon les rumeurs, des versions rebaptisées des Redmi Turbo 6 et Redmi Turbo 6 Max, deux smartphones qui se prépareraient à sortir sur le marché chinois. Ce type de rebranding est une pratique courante chez Xiaomi pour adapter ses gammes aux marchés internationaux. Quant aux deux autres appareils Poco (2612EPC6EG et 27010PC7CG), aucun indice ne permet pour l'instant de les identifier.

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Le Xiaomi 18T : des specs alléchantes, mais non confirmées

Le Xiaomi 18T est celui dont on parle le plus en ce moment, et pour cause : plusieurs caractéristiques présumées ont filtré ces dernières semaines. La source évoque un écran LTPS OLED plat en résolution 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 185 Hz (les deux chiffres circulent), couplé à la puce MediaTek Dimensity 8600, de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1.

Côté photo, le setup arrière serait signé Leica et composerait d'un capteur principal de 200 MP, d'un ultra-grand-angle de 50 MP (probablement le capteur JN5 de Samsung) et d'un téléobjectif périscope de 50 MP. Un capteur frontal de 32 MP complèterait l'ensemble. D'autres détails circulent également : une certification IP69, un port USB 2.0, un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran et Android 17 à la sortie.

Caractéristique Détail pressenti Écran LTPS OLED 1,5K, 165 Hz ou 185 Hz Puce MediaTek Dimensity 8600 RAM / Stockage LPDDR5X / UFS 4.1 Caméra principale 200 MP (Leica) Ultra-grand-angle 50 MP (capteur JN5) Téléobjectif 50 MP périscope Selfie 32 MP Résistance IP69 OS Android 17 Lecteur d'empreintes Ultrasonique sous l'écran

Ces informations sont issues de sources non officielles et aucune n'a été confirmée par la certification EEC elle-même, qui n'inclut jamais de fiche technique. À consulter sur notre article sur le Xiaomi 18 Pro pour le contexte plus large de la stratégie produit de Xiaomi cette année.

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Reste à voir si Xiaomi choisira un lancement groupé pour ces modèles ou si le 18T sera présenté indépendamment du duo Poco. Les prochaines semaines devraient, en tout cas, apporter des précisions. Et ça, c'est pas rien pour celles et ceux qui attendaient un milieu de gamme musclé sous pavillon Leica.