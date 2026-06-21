OnePlus Nord CE 4 Lite 5G : OxygenOS 16.0.5 améliore la caméra

OnePlus déploie une mise à jour OxygenOS 16.0.5.1000 pour le Nord CE 4 Lite 5G, avec des améliorations de la stabilité caméra et le patch de sécurité Android de juin 2026. Le déploiement est en cours en Inde et devrait s'étendre progressivement.

OnePlus avance discrètement mais régulièrement sur le front des mises à jour logicielles. Le Nord CE 4 Lite 5G, positionné comme une valeur sûre du milieu de gamme accessible, vient de recevoir une nouvelle version d'OxygenOS portant l'identifiant IN: CPH2619_16.0.5.1000(EX01). Pas une refonte majeure, mais le genre de mise à jour qu'on apprécie quand on prend beaucoup de photos au quotidien.

Ce que l'OxygenOS 16.0.5 apporte concrètement

Le changelog est concis, ce qui ne veut pas dire qu'il est anodin. Trois points principaux ressortent de cette version :

Amélioration de la stabilité de la caméra, pour une expérience photo plus fiable (moins de plantages lors du déclenchement, notamment en mode nuit ou en rafale)

Intégration du patch de sécurité Android de juin 2026, qui corrige pas moins d'une dizaine de vulnérabilités système

Améliorations générales de la stabilité du système

C'est la partie caméra qui retient l'attention. Le Nord CE 4 Lite 5G embarque un capteur principal de 50 MP, et les utilisateurs avaient signalé quelques comportements erratiques de l'application caméra dans certaines conditions. De quoi espérer que cette mise à jour règle vraiment le problème, et pas seulement en surface.

À lire aussi : Samsung Galaxy Unpacked 2026 : Z Fold 8, Z Flip 8 et montres connectées

Le patch de sécurité de juin 2026 est d'ailleurs un signal positif sur la longévité du support logiciel accordé à cet appareil. OnePlus ne l'abandonne pas, et ça, c'est pas rien pour un modèle positionné sous les 300 euros à son lancement.

Le déploiement a débuté en Inde, marché prioritaire pour cette gamme Nord. Comme le précise le constructeur, il faudra compter une à deux semaines pour que la mise à jour atteigne l'ensemble des appareils éligibles. Rien d'anormal : OnePlus procède toujours par vagues, histoire de limiter les mauvaises surprises à grande échelle.

Si vous n'avez pas encore reçu la notification, inutile de paniquer. Rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour du système pour vérifier manuellement. Attention cela dit : ne forcez pas l'installation si votre batterie est en dessous de 50 %.

À lire aussi : Samsung Galaxy A37 reçoit le patch de sécurité de juin 2026

En cas de comportement inattendu après la mise à jour, OnePlus propose deux canaux de remontée de bugs. Vous pouvez passer par l'application OnePlus Community, section « Rapport de bug » accessible depuis votre profil. Ou composer directement *#800# pour ouvrir l'outil de feedback intégré. Une option méconnue, mais franchement plus rapide que de poster sur un forum en espérant qu'un modérateur passe par là.

À noter en marge : OnePlus s'apprête également à lancer le OnePlus N6 sur le marché indien le 30 juin 2026, un appareil qui ferait tourner les têtes avec sa batterie annoncée à 8000 mAh et une charge rapide filaire de 45W. Reste à voir si ce modèle trouvera un jour le chemin vers les marchés du Maghreb, où la gamme Nord reste globalement sous-distribuée malgré un intérêt réel des utilisateurs.