MacBook Pro OLED tactile : notre première prise en main

Apple lance son premier MacBook Pro avec écran OLED et dalle tactile, baptisé PROLED. Un bond technologique impressionnant, à condition d'accepter un tarif qui commence à 2 899 dollars.

Le grand jour est arrivé pour les fans de la firme de Cupertino. Le MacBook Pro PROLED est désormais entre les mains des premiers clients, et on a pu passer quelques heures avec la bête. Verdict : l'écran est époustouflant, le tactile est une vraie nouveauté pour macOS... mais quelques questions méritent d'être posées avant de sortir la carte bleue.

Un écran OLED qui tient vraiment ses promesses

Commençons par le plus spectaculaire. L'écran OLED du MacBook Pro, que MacRumors a pu prendre en main, tient toutes ses promesses. Les noirs sont vrais, absolus, comme on en attendait d'une dalle OLED : chaque pixel s'éteint individuellement, sans le halo lumineux (le fameux « bloom ») que produisait l'ancienne technologie mini-LED autour des zones lumineuses. Sur un fond sombre avec un élément brillant, la différence est flagrante.

La luminosité maximale est également au rendez-vous, ce qui règle l'un des reproches classiques faits aux dalles OLED : leur pâleur en plein soleil. Pas de souci ici, le MacBook Pro PROLED se montre lisible en extérieur. Et côté format, le modèle 16 pouces gagne quelques millimètres pour afficher 16,3 pouces de diagonale, avec des bordures plus fines qu'avant. De quoi profiter encore plus du contenu HDR, qui prend vraiment une autre dimension sur ce type de dalle.

À lire aussi : Google Fi Super Network : le réseau mobile qui se choisit tout seul

Autre nouveauté visuelle notable : la disparition de l'encoche au profit d'un Dynamic Island, directement inspiré de l'iPhone. Ce module accueille Siri, les activités en direct (Live Activities) et diverses notifications contextuelles. C'est cohérent, et surtout logique puisque l'écran est maintenant tactile.

Le tactile : utile, mais pas révolutionnaire

On pouvait se demander si Apple avait trouvé la bonne formule pour intégrer le toucher sur macOS. La réponse est : partiellement. Swiper sur une page web, pincer pour zoomer sur une photo, appuyer sur un bouton directement à l'écran... ça fonctionne, et ça rappelle immédiatement l'usage d'un iPad ou d'un iPhone. Apple a d'ailleurs adapté macOS en conséquence : les menus s'élargissent légèrement au toucher, et les petites icônes de redimensionnement de fenêtres grossissent pour accueillir le doigt.

Cela dit, le retour haptique n'est pas parfait. La charnière a beau avoir été renforcée, l'écran bouge encore un peu quand on tape dessus, surtout en bas de la dalle. Pas rédhibitoire, mais perceptible. Et soyons honnêtes : si vous êtes habitué au trackpad du MacBook Pro (l'un des meilleurs de l'industrie), vous ne changerez probablement pas vos habitudes du jour au lendemain. Le tactile est une option bienvenue, notamment pour les créatifs ou pour annoter rapidement un document, mais ce n'est pas un usage qui va s'imposer naturellement à tout le monde.

À lire aussi : Anker Nano 45 W avec écran couleur : 27,99 € pour le Black Friday

Franchement, c'est la seule fonctionnalité de ce MacBook qui déçoit un peu dans la pratique. Pas parce qu'elle dysfonctionne, mais parce qu'elle ne transforme pas l'expérience autant qu'on l'espérait. Et ça, c'est pas rien quand on paie un tel tarif.

M5 Pro et M5 Max : mêmes puces, nouveau prix

Voilà le point qui risque de faire tiquer. Les nouvelles puces n'étaient pas prêtes à temps pour accompagner le PROLED : le MacBook Pro OLED embarque donc les mêmes M5 Pro et M5 Max que les anciens modèles mini-LED, toujours en vente. Autrement dit, vous payez un supplément d'environ 400 dollars pour obtenir la dalle OLED, le design plus fin et plus léger, et la fonctionnalité tactile.

Critère MacBook Pro mini-LED MacBook Pro OLED (PROLED) Écran mini-LED, 16,2 pouces OLED, 16,3 pouces Puce M5 Pro / M5 Max M5 Pro / M5 Max Tactile Non Oui Dynamic Island Non Oui Prix de départ ~2 499 $ 2 899 $

Pour certains, cet écart se justifie aisément : photographes, monteurs vidéo ou toute personne qui passe ses journées devant un écran appréciera la qualité OLED à sa juste valeur. Pour d'autres, payer 400 dollars de plus pour des puces identiques sera difficile à avaler, surtout que l'OLED a déjà prouvé sa valeur sur d'autres supports à des tarifs bien plus accessibles.

À lire aussi : Airbnb développe un agent IA qui conçoit sa propre interface

Attention tout de même : si vous envisagez ce MacBook pour un usage professionnel intensif, le gain en lisibilité et en précision des couleurs peut peser lourd dans la balance. Reste à voir si Apple proposera des puces M6 inédites dans une prochaine révision, ce qui rendrait l'équation encore plus difficile pour celles et ceux qui patientent aujourd'hui.