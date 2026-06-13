Dans la première bêta développeur de watchOS 27, l'application Talkie-Walkie a tout simplement disparu. Après huit versions majeures sans la moindre mise à jour, la firme de Cupertino semble avoir tiré un trait discret sur cette fonction née en 2018.

Vous l'avez peut-être remarqué : Apple n'a pas fait de grandes annonces sur le Talkie-Walkie lors de la WWDC 2026. Et pour cause. Comme l'a repéré MacRumors, l'application a tout simplement disparu de la première bêta développeur de watchOS 27, aussi bien de la liste d'apps que du centre de contrôle. Aucune option pour la réinstaller, aucun communiqué officiel. Juste un silence.

Sept ans d'existence, zéro mise à jour notable

Le Talkie-Walkie avait débarqué sur l'Apple Watch avec watchOS 5 en 2018. Le principe était malin : appuyer sur un bouton, parler, relâcher, et l'autre personne entend le message sur sa propre Apple Watch, sans limite de distance puisque ça passe par le Wi-Fi ou le réseau cellulaire. Sur le papier, l'idée séduisait. Dans la pratique, c'est une autre histoire.

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En huit versions majeures de watchOS, Apple n'a déployé aucune mise à jour notable sur cette fonction. Aucun groupe, aucune intégration avec les autres apps de communication, aucune amélioration visible. L'Apple Watch propose pourtant d'autres façons de communiquer : Messages, FaceTime, le téléphone classique, Siri. Le Talkie-Walkie occupait une niche, d'accord, mais n'a jamais réussi à s'imposer comme un usage central. Et ça, c'est pas rien comme signal.

La disparition s'inscrit d'ailleurs dans un contexte de remise à plat plus large. watchOS 27 abandonne le support de pas moins de cinq modèles : l'Apple Watch SE 2, les Series 6, 7, 8 et l'Ultra première génération. Seules les montres à partir de la Series 9 restent dans la boucle. Supprimer une app négligée depuis des années, dans ce contexte de grand ménage, ressemble plus à un retrait assumé qu'à un simple oubli.

Ce que watchOS 27 apporte (en compensation)

Pendant que Talkie-Walkie sort par la fenêtre, watchOS 27 fait entrer deux nouvelles apps. D'abord une application Siri dédiée, qui permettra non seulement de lancer une conversation mais aussi de consulter l'historique des échanges depuis l'iPhone, le Mac ou l'iPad. Ensuite, une app Find My unifiée qui regroupe les trois apps actuelles (Find Devices, Find Items, Find People) en une seule interface centrée sur la carte. De quoi simplifier enfin ce qui était franchement éparpillé.

Côté interface, le changement le plus visible reste la grille d'apps dynamique : au lieu d'une grille figée, watchOS 27 proposera cinq apps rearrangées selon le contexte et vos habitudes, avec Siri en point central. Un tour de couronne suffit à retrouver le reste de vos apps dans votre vue habituelle. L'objectif affiché par Apple est d'aller « plus vite vers l'app dont vous avez besoin ». Pour ceux que ça intéresse, Siri bénéficie aussi d'une refonte complète côté iPhone dans le même cycle de mises à jour.

Attention tout de même : toutes ces nouveautés ne seront pas accessibles de la même façon. Les fonctions Siri IA les plus avancées, comme Workout Buddy ou le nouveau Siri conversationnel, nécessitent un iPhone compatible Apple Intelligence couplé à la montre. Les propriétaires d'un iPhone plus ancien verront une version de watchOS 27 qui ressemblera surtout à watchOS 26 avec quelques ajouts côté montre. La compatibilité complète est réservée aux appareils éligibles à Siri IA.

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Reste à voir si le Talkie-Walkie réapparaît d'ici la version finale. watchOS 27 n'en est qu'à sa première bêta développeur, une bêta publique est attendue en juillet, et la sortie finale est prévue pour septembre, vraisemblablement autour du 14 (sur la base du calendrier habituel d'Apple). Mais compte tenu du désintérêt manifeste de la firme pour cette app depuis des années, parier sur un abandon définitif paraît franchement plus raisonnable qu'espérer une résurrection de dernière minute.