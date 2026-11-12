Samsung prépare activement One UI 9.5, sa prochaine mise à jour logicielle majeure pour les smartphones Galaxy. Voici ce que l'on sait déjà sur les modèles compatibles, les nouveautés attendues et le calendrier de déploiement.

La machine Samsung ne s'arrête jamais vraiment. À peine One UI 9 digéré par les utilisateurs, la firme coréenne peaufine déjà sa version 9.5, et les premiers indices techniques commencent à filtrer. L'application Samsung Notes a notamment été repérée avec une interface remaniée, ce qui confirme que le développement est bien engagé en interne. De quoi anticiper les grandes lignes de ce qui nous attend.

Quels Galaxy auront droit à One UI 9.5 ?

Comme à chaque cycle, Samsung devrait respecter sa hiérarchie habituelle. Les séries Galaxy S (S25, S25+ et S25 Ultra en tête), ainsi que les pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, seront logiquement servies en priorité. Ces modèles haut de gamme bénéficient systématiquement des mises à jour majeures en avant-première, souvent liées à la sortie d'une nouvelle génération de flagship.

Viennent ensuite les milieux de gamme récents : les séries Galaxy A5x et Galaxy A3x de 2024 et 2025 devraient suivre quelques semaines ou mois plus tard. Les appareils plus anciens, notamment ceux sous Android 12 ou 13 au moment de la sortie, risquent en revanche de passer à la trappe (ce qui n'est jamais une bonne surprise, mais reste cohérent avec la politique des quatre ans de mises à jour Android annoncée par Samsung).

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Série Galaxy Priorité de déploiement Remarques Galaxy S25, S25+, S25 Ultra 1ère vague Flagship 2025, déploiement immédiat attendu Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7 1ère vague Pliables haut de gamme Galaxy S24 / S24+ 2ème vague Flagship 2024 toujours sous support actif Galaxy A55 / A35 (2024-2025) 3ème vague Milieu de gamme récent Galaxy A15 / A05 (2024) À confirmer Dépend des engagements de mise à jour Samsung

Ce qui change concrètement avec One UI 9.5

L'application Samsung Notes est la première à montrer le bout de son nez dans la version 9.5. L'interface y gagne en clarté : meilleur espacement des éléments, navigation simplifiée, icônes légèrement retravaillées. Rien de révolutionnaire visuellement, mais l'ensemble paraît plus cohérent. Et ça, c'est pas rien quand on utilise ses notes au quotidien.

Côté intelligence artificielle, Samsung devrait pousser encore plus loin les fonctions Galaxy AI déjà introduites avec One UI 6.1 et 7. On anticipe notamment une meilleure reconnaissance d'écriture manuscrite pour les utilisateurs de Galaxy S Pen, ainsi que des outils de résumé automatique et d'organisation contextuelle des notes. L'idée : transformer Samsung Notes en véritable hub de productivité, capable de générer un plan structuré à partir de vos idées brutes ou de condenser une longue note en quelques lignes.

Ces fonctions IA avancées seront vraisemblablement réservées, dans un premier temps, aux modèles équipés des puces les plus récentes (Snapdragon 8 Elite ou Exynos équivalent), avant d'être éventuellement déployées plus largement. Attention cela dit : Samsung a parfois tendance à réserver certaines fonctions Galaxy AI aux marchés occidentaux ou américains, avec un déploiement plus tardif pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

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Quand attendre le déploiement ?

Pas de date officielle pour l'instant. Selon la logique habituelle de Samsung, One UI 9.5 devrait accompagner la sortie de la prochaine génération de Galaxy haut de gamme, probablement au second semestre 2026. Les Galaxy S25 et Z Fold / Z Flip actuels recevraient alors la mise à jour en priorité, via une diffusion OTA progressive.

La mise à jour de Samsung Notes, elle, pourrait arriver indépendamment via le Galaxy Store ou le Play Store, bien avant le déploiement complet de One UI 9.5. D'ailleurs, Samsung procède de plus en plus à des mises à jour modulaires de ses applications natives, ce qui lui permet de ne pas attendre une refonte système complète pour améliorer l'expérience utilisateur.

Reste à voir si Samsung profitera de cette version 9.5 pour introduire des nouveautés systèmes plus profondes, au-delà des seules applications. La concurrence de l'écosystème Android évolue vite, et les attentes des utilisateurs Galaxy aussi.

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