Mistral AI négocie une levée d'environ 3 milliards d'euros pour une valorisation proche de 20 milliards, selon Bloomberg (12 juin 2026). La pépite française de l' intelligence artificielle doublerait ainsi sa valeur de septembre 2025 (11,7 milliards) pour financer sa puissance de calcul.

À retenir Levée visée : environ 3 milliards d'euros, valorisation autour de 20 milliards. Les discussions sont à un stade précoce. L'argent sert d'abord à la puissance de calcul : centres de données, GPU, et capacité visée de 1 gigawatt en 2030. ASML reste l'actionnaire de référence (environ 11 %), avec des alliances industrielles côté Airbus et BMW.

La nouvelle est tombée le 12 juin 2026. Mistral AI, seule société européenne capable de rivaliser frontalement avec OpenAI ou Google, serait en pourparlers pour lever environ 3 milliards d'euros. La valorisation visée, près de 20 milliards, ferait presque doubler celle de l'automne dernier. Rien n'est signé : selon Bloomberg, les discussions en sont à un stade précoce et le montant final dépendra de l'appétit des investisseurs.

Une levée de 3 milliards pour viser 20 milliards de valorisation

La start-up passerait un nouveau cap. Fondée en 2023 à Paris par Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lample, elle avait déjà levé 1,7 milliard d'euros en septembre 2025 sur une valorisation de 11,7 milliards. Huit mois plus tard, le ticket et la valeur changent d'échelle.

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Le tableau ci-dessous résume les chiffres connus à ce stade. Ils restent à confirmer tant que l'opération n'est pas bouclée.

Indicateur Tour de septembre 2025 Tour en discussion (juin 2026) Montant levé 1,7 milliard € ~3 milliards € (≈ 3,5 milliards $) Valorisation 11,7 milliards € ~20 milliards € (peut évoluer) Statut Bouclé Négociations à un stade précoce Source Communiqué Mistral Bloomberg, 12 juin 2026

À 20 milliards d'euros, la société resterait loin des valorisations américaines (OpenAI et Anthropic se comptent en centaines de milliards de dollars). Mais l'écart de moyens se réduit, et c'est tout l'enjeu.

ASML, Airbus, BMW : qui soutient Mistral AI

Le tour de septembre 2025 a fait entrer un actionnaire de poids : ASML. Le néerlandais, qui fabrique les machines de lithographie sans lesquelles aucune puce avancée ne sort d'usine, détient environ 11 % du capital et s'impose comme premier actionnaire. Un signal fort, car ASML est l'un des maillons les plus stratégiques de la chaîne mondiale des semi-conducteurs.

La société ne mise pas que sur les financiers. Elle a aussi noué des alliances industrielles sur cinq ans avec Airbus et BMW, deux références européennes. Objectif : ancrer ses modèles dans des cas d'usage réels, de l'aéronautique à l'automobile, là où la donnée propriétaire fait la différence, face aux modèles de Google et d'OpenAI.

La vraie bataille : la puissance de calcul

Pourquoi lever autant, aussi vite ? Parce que l'IA générative se joue sur le calcul. Entraîner et faire tourner des modèles de pointe exige des dizaines de milliers de processeurs graphiques et une énergie considérable. C'est là que part le plus gros de l'argent.

L'entreprise a déjà engagé plusieurs chantiers d'infrastructure. Le tableau ci-dessous récapitule ses annonces récentes, relayées par Maddyness et à confirmer sur les communiqués officiels.

Initiative Détail Calendrier Centre de données en Suède Investissement de 1,2 milliard € Annoncé en 2026 Centre de données en France Emprunt de 830 millions $ En cours Capacité de calcul 200 mégawatts visés D'ici 2027 Capacité de calcul 1 gigawatt visé Horizon 2030 Acquisitions Koyeb (infrastructure), Emmi AI Février et mai 2026

Ces montants donnent la mesure du problème. Une levée de 3 milliards d'euros ne couvre qu'une partie d'une trajectoire qui se chiffre, sur la durée, en dizaines de milliards. D'où le besoin de revenir vite sur le marché.

Mistral AI et la souveraineté numérique européenne

Au-delà des chiffres, le dossier touche un nerf politique. L'Europe dépend aujourd'hui de modèles d'IA conçus aux États-Unis ou en Chine. Mistral AI est la seule réponse du continent qui tienne la comparaison technique, avec ses modèles ouverts et son assistant Le Chat.

Plusieurs observateurs y voient un investissement enfin orienté au bon endroit : une technologie de base, maîtrisée sur le sol européen, plutôt qu'une énième application grand public. La donnée reste le point sensible. Les moteurs d'IA résument le contenu générique sans citer leurs sources, ce qui pousse chaque acteur à bâtir sur ses propres jeux de données. La société joue cette carte avec ses partenaires industriels.

Reste une inconnue de taille : la rentabilité. La société brûle du capital pour suivre le rythme mondial. Tant que la course au calcul continue, elle devra lever, encore et encore.

Combien Mistral AI veut-il lever ?

Selon Bloomberg, repris par la presse française le 12 juin 2026, Mistral AI négocie environ 3 milliards d'euros (près de 3,5 milliards de dollars). Les discussions sont à un stade précoce et les conditions peuvent encore changer.

Quelle serait la valorisation de Mistral AI ?

Autour de 20 milliards d'euros, avec une marge à la hausse selon la demande. La société valait 11,7 milliards lors de son tour de septembre 2025.

Qui sont les investisseurs de Mistral AI ?

ASML est le premier actionnaire, avec environ 11 % du capital depuis septembre 2025. Mistral AI a aussi signé des alliances industrielles avec Airbus et BMW.

À quoi sert cet argent ?

D'abord à la puissance de calcul : centres de données et processeurs graphiques. La société vise 200 mégawatts d'ici 2027, puis 1 gigawatt à l'horizon 2030.

Pourquoi Mistral AI compte pour l'Europe ?

C'est le seul acteur européen qui rivalise avec OpenAI, Google, Anthropic et Microsoft. Son existence conditionne l'autonomie du continent en intelligence artificielle.

Mistral AI est-il rentable ?

Non, et ce n'est pas l'objectif immédiat. La société investit massivement dans le calcul et les talents pour rester dans la course mondiale.

Sources

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