Beaucoup de conseils sur les smartphones datent d'une autre époque. Fermer les applications n'économise pas la batterie, charger la nuit n'abîme pas un téléphone récent, vider la batterie à zéro est inutile, plus de mégapixels ne fait pas une meilleure photo, et plus de RAM ne rend pas toujours plus rapide. Voici le vrai du faux.

À retenir Les systèmes Android et iOS gèrent seuls la mémoire et la batterie : forcer la fermeture des applications est souvent contre-productif. Les batteries lithium-ion modernes n'ont pas d'effet mémoire et préfèrent rester entre 20 et 80 % plutôt qu'être vidées puis remplies à fond. La qualité photo dépend du capteur et du traitement, pas seulement du nombre de mégapixels.

Ces croyances circulent depuis des années et poussent à de mauvais réflexes. Faisons le tri sur les cinq plus répandues, valables sur Android comme sur iPhone.

1. Fermer les applications économise la batterie

C'est l'idée la plus tenace, et elle est fausse sur un smartphone récent. Android et iOS mettent les applications en veille en arrière-plan ; elles ne consomment quasiment rien. Les fermer de force oblige le téléphone à tout recharger en mémoire au prochain lancement, ce qui consomme davantage d'énergie.

Cette croyance avait un fond de vérité il y a plus de dix ans, mais les systèmes actuels gèrent seuls ce travail. Mieux vaut laisser faire.

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2. Charger son téléphone la nuit l'abîme

Là encore, faux pour les modèles récents. Une fois 100 % atteint, le téléphone passe en charge d'entretien et cesse de solliciter la batterie. Mieux : beaucoup d'appareils intègrent une charge optimisée qui s'arrête à 80 % la nuit et termine juste avant le réveil, pour limiter le vieillissement.

Ce qui use réellement une batterie, c'est le nombre de cycles de charge et la chaleur, pas le fait d'être branché quelques heures de plus.

3. Il faut vider la batterie à 0 % avant de recharger

Cette règle venait des anciennes batteries qui souffraient d'un effet mémoire. Les batteries lithium-ion des smartphones actuels n'ont pas ce problème. Les vider complètement les fatigue plutôt qu'autre chose.

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L'idéal est de recharger par petites touches et de maintenir la charge entre 20 et 80 % autant que possible. Un cycle se compte sur un total de 0 à 100 %, pas sur chaque branchement.

4. Plus de mégapixels, c'est une meilleure photo

Le nombre de mégapixels mesure la définition, pas la qualité. Un capteur plus grand, des pixels plus gros qui captent plus de lumière, l'optique et surtout le traitement logiciel comptent davantage. C'est pourquoi certains téléphones à 12 mégapixels photographient mieux que d'autres à 100 mégapixels.

La photographie de nuit, le HDR ou le mode portrait reposent sur la puissance de calcul, pas sur la course aux mégapixels.

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5. Plus de RAM ou de mAh, c'est toujours mieux

Avoir plus de mémoire vive ou une batterie de plus grande capacité aide, mais ne fait pas tout. Un système bien optimisé tire parti d'une RAM modeste, tandis qu'une RAM laissée libre n'est pas du gaspillage : elle sert de réserve. De même, une grosse batterie mal gérée peut tenir moins longtemps qu'une plus petite bien optimisée.

Regardez l'ensemble, processeur, logiciel et écran, plutôt qu'un seul chiffre sur la fiche technique.

Le vrai du faux en un coup d'œil

Idée reçue Réalité Fermer les applications économise la batterie Faux, cela consomme souvent plus Charger la nuit abîme le téléphone Faux sur les modèles récents Vider à 0 % avant de recharger Faux, pas d'effet mémoire en lithium-ion Plus de mégapixels = meilleure photo Faux, le capteur et le traitement priment Plus de RAM ou de mAh = toujours mieux Faux, l'optimisation compte autant

FAQ

Faut-il quand même fermer une application qui bug ?

Oui. Forcer la fermeture est utile pour une application figée ou qui se comporte mal. C'est le seul cas où le geste a du sens au quotidien.

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La charge rapide abîme-t-elle la batterie ?

Elle génère plus de chaleur, principal ennemi de la batterie. Les téléphones la gèrent, mais éviter de charger en plein soleil ou sous une couette aide à préserver la batterie.

À quel pourcentage faut-il recharger ?

Brancher autour de 20 % et débrancher vers 80 % est idéal pour la longévité. Atteindre 100 % de temps en temps n'est pas un problème.

Soignez la lumière, stabilisez l'appareil, nettoyez l'objectif et utilisez les modes nuit ou HDR. Cela change plus de choses que les mégapixels.

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Les applications qui nettoient la mémoire sont-elles utiles ?

Rarement. Le système gère déjà la mémoire ; ces applications peuvent même nuire à l'autonomie en tournant en continu.

La plupart de ces réflexes viennent d'anciens appareils et n'ont plus lieu d'être. Laissez le système gérer la mémoire et la batterie, chargez par petites touches, et jugez un téléphone sur l'ensemble de ses composants. Pour bien démarrer avec un nouvel appareil, voyez notre guide pour transférer ses données d'un Android à un autre.