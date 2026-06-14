iOS 27 enrichit Apple Photos de trois nouveaux outils IA : Nettoyer, Étendre et Recadrer. Testés en bêta développeur, ils se révèlent globalement convaincants, même pour les sceptiques de l'IA générative.

La firme de Cupertino a profité de la WWDC 2026 pour annoncer plusieurs nouveautés dans son application Photos. Trois outils IA rejoignent l'arsenal de retouche : Nettoyer, Étendre et Recadrer. Disponibles dès la première bêta développeur d'iOS 27, ils ont été mis à l'épreuve sur des photos réelles. Et le verdict est, disons, plus favorable que prévu.

Ce que font vraiment les trois outils (et ce que ça donne en pratique)

Commençons par Nettoyer, qui n'est pas une nouveauté absolue : il était déjà présent depuis iOS 18.1, avec des résultats plutôt inégaux. La promesse reste la même, supprimer proprement personnes ou objets indésirables et reconstituer l'arrière-plan. Avec iOS 27, l'outil détecte automatiquement les éléments à effacer et les met en surbrillance. Un appui, et ils disparaissent. Sur une photo de rue à Londres, les passants ont été effacés avec une précision notable, laissant uniquement l'artiste au centre du cadre. Franchement, c'est la seule méthode qui vaut le coup au quotidien si vous voulez assainir un cliché sans passer par un éditeur tiers.

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Vient ensuite Étendre, outil inédit qui permet d'agrandir une photo en ajoutant de l'espace autour du sujet. L'IA remplit automatiquement la zone étendue en s'appuyant sur l'arrière-plan existant. Sur un portrait très serré, il suffit de pincer pour dézoomer et repositionner l'image dans le cadre. Le résultat est globalement propre, sans artefact visible immédiat. Cela dit, c'est aussi l'outil qui laisse le plus de doutes sur sa fiabilité à grande échelle : les arrière-plans complexes pourraient rapidement devenir un cauchemar pour l'algorithme.

Enfin, Recadrer (parfois appelé Recadrage spatial dans les menus) joue sur la perspective. L'IA repositionne le point de vue comme si vous aviez bougé l'appareil photo au moment de la prise. Sur une photo de statue, l'outil a légèrement modifié l'angle pour donner au visage un regard de côté. L'effet est subtil, et c'est précisément là sa force. De quoi corriger des cadrages approximatifs sans que ça saute aux yeux.

Nettoyer : suppression d'objets ou de personnes, avec reconstitution de l'arrière-plan. Amélioré par rapport à iOS 18.1.

: suppression d'objets ou de personnes, avec reconstitution de l'arrière-plan. Amélioré par rapport à iOS 18.1. Étendre : agrandissement de la photo avec remplissage IA des bords. Résultats convaincants sur fond simple.

: agrandissement de la photo avec remplissage IA des bords. Résultats convaincants sur fond simple. Recadrer : modification de la perspective ou de l'angle de prise de vue après coup.

Bêta développeur oblige : attention avant de vous lancer

Ces outils ne sont accessibles que via la bêta développeur d'iOS 27, ce qui suppose un compte développeur Apple et, surtout, une prudence de mise. La première bêta d'un cycle est rarement stable, et l'installer sur votre appareil principal serait une mauvaise idée (votre boss vous envoie un message un dimanche soir, vous n'avez pas envie que l'iPhone plante au mauvais moment). Réservez cette expérience à un iPhone de rechange si vous en avez un sous la main.

Pour y accéder tout de même : Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, puis sélectionnez iOS 27 Developer Beta. Après téléchargement et redémarrage, les outils apparaissent dans l'éditeur Photos via Outils en bas de l'interface.

D'ailleurs, iOS 27 bêta se distingue déjà par sa fluidité par rapport à iOS 26, ce qui est encourageant pour la suite du cycle. La firme de Cupertino a aussi annoncé pas moins de 21 nouvelles fonctionnalités pour iOS 27, et la retouche photo n'en est qu'une petite partie.

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Attention tout de même : ces outils modifient la photo originale de façon substantielle. Pour celles et ceux qui considèrent qu'une photo doit rester fidèle à la réalité capturée, c'est une ligne rouge. Apple ne force personne à les utiliser, mais leur intégration directe dans Photos les rend très accessibles, y compris pour des utilisateurs qui ne se posent pas forcément la question. Reste à voir si Apple affinera les résultats d'ici la version finale de l'automne, notamment sur les scènes complexes où l'IA a tendance à halluciner des textures improbables.