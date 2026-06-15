BaridiMob est l'application de paiement mobile d' Algérie Poste. Reliée à votre compte CCP, elle permet de consulter votre solde, réaliser des virements, recharger votre téléphone et votre ligne internet, et payer factures ou achats. L'inscription se fait depuis l'application, avec votre numéro de compte CCP et votre carte Edahabia.

À retenir BaridiMob ne fonctionne qu'avec un compte CCP actif et une carte Edahabia associée. L'application gère virements, recharges (Mobilis, Djezzy, Ooredoo, Idoom), paiement de factures et achats chez les commerçants. L'erreur 503 vient d'une saturation des serveurs : elle se résout en réessayant en heures creuses.

Le paiement mobile s'est imposé en Algérie, et BaridiMob en est l'outil le plus utilisé. Cette application d'Algérie Poste transforme le compte courant postal en portefeuille numérique accessible depuis le téléphone. Ce guide explique comment s'inscrire, ce que l'on peut faire, et comment régler les blocages les plus courants.

BaridiMob, c'est quoi exactement

BaridiMob est l'application officielle de paiement et de gestion de compte d'Algérie Poste, l'établissement public qui gère les comptes courants postaux (CCP). Elle se connecte à votre compte CCP existant et sert d'interface mobile pour vos opérations courantes.

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Elle est disponible gratuitement sur le Play Store pour Android et sur l'App Store pour iPhone. Les opérations passent par le réseau monétique national et par la carte Edahabia rattachée au compte.

Ce qu'il faut avant de s'inscrire

Trois conditions sont nécessaires :

Un compte CCP actif ouvert auprès d'Algérie Poste.

ouvert auprès d'Algérie Poste. Une carte Edahabia associée à ce compte (la carte de paiement d'Algérie Poste).

associée à ce compte (la carte de paiement d'Algérie Poste). Un numéro de téléphone personnel, qui servira à l'identification et à la réception des codes.

Gardez votre numéro de CCP et votre clé à portée de main : ils sont demandés à l'inscription.

L'inscription se déroule en deux temps : l'activation du service, puis la création du compte dans l'application. Aucun passage au guichet n'est nécessaire.

Activez le service via l'adhésion en ligne sur le portail d'Algérie Poste. Téléchargez BaridiMob depuis le Play Store ou l'App Store, puis ouvrez l'application. Renseignez le numéro de votre carte Edahabia, sa date d'expiration et le numéro de téléphone qui lui est associé. Validez avec le code de confirmation reçu par SMS, puis définissez votre code d'accès personnel.

Une carte Edahabia active est indispensable à cette étape : c'est elle qui relie l'application au compte CCP.

Ce que l'on peut faire avec BaridiMob

L'application couvre la plupart des opérations du quotidien rattachées au compte CCP.

Fonction Description Consultation du solde Voir le solde et l'historique des opérations du compte CCP Virement Transférer de l'argent vers un autre compte CCP ou un compte du réseau Recharge téléphone Recharger une ligne Mobilis, Djezzy ou Ooredoo Recharge internet Payer un abonnement Idoom et services associés Paiement de factures Régler certaines factures rattachées au service Paiement marchand Payer chez les commerçants acceptant Edahabia, parfois par QR code

Le service est soumis à un abonnement modique, de l'ordre de 50 DA par mois selon les tarifs publiés par Algérie Poste. Les virements sont plafonnés par jour et comportent des frais réduits, proportionnels au montant. Les montants exacts figurent dans la grille tarifaire officielle d'Algérie Poste.

Recharger son téléphone et son internet

La recharge est l'usage le plus courant de BaridiMob. Depuis le menu dédié, choisissez l'opérateur, saisissez le numéro et le montant, puis validez avec votre code. Le montant est débité du solde CCP.

Pour comparer les offres avant de recharger, notre comparatif des forfaits 4G et 5G en Algérie (Djezzy, Mobilis, Ooredoo) détaille les tarifs et les volumes de données de chaque opérateur. Pour les promotions saisonnières, voyez aussi notre comparatif des offres internet en Algérie.

Problèmes fréquents et solutions

Problème Cause probable Solution Erreur 503 Saturation des serveurs (pics d'affluence) Réessayer plus tard, de préférence en heures creuses Connexion impossible Identifiants erronés ou service indisponible Vérifier le numéro de compte et le code, retenter après quelques minutes Mot de passe oublié Code d'accès perdu Utiliser l'option de récupération dans l'application Opération refusée Solde insuffisant ou plafond atteint Vérifier le solde et les plafonds du compte Carte non reconnue Carte Edahabia non activée Activer la carte auprès d'Algérie Poste

Sécurité : les bons réflexes

BaridiMob donne accès à votre argent : quelques règles simples limitent les risques.

Ne communiquez jamais votre code d'accès ni les codes reçus par SMS, même à une personne se présentant comme un agent.

Téléchargez l'application uniquement depuis le Play Store ou l'App Store officiels.

Activez le verrouillage de l'application et celui du téléphone.

Méfiez-vous des liens reçus par message qui imitent Algérie Poste : passez toujours par l'application ou le site officiel.

FAQ

Faut-il un compte CCP pour utiliser BaridiMob ?

Oui. L'application est rattachée à un compte courant postal actif d'Algérie Poste. Sans compte CCP et sans carte Edahabia associée, l'inscription n'est pas possible.

BaridiMob fonctionne-t-elle sur iPhone ?

Oui. Elle est disponible sur le Play Store pour Android et sur l'App Store pour iPhone, avec les mêmes fonctions.

Pourquoi BaridiMob affiche une erreur 503 ?

L'erreur 503 signale une saturation des serveurs, fréquente lors des pics comme les versements de salaires et pensions. La solution est d'attendre puis de réessayer en heures creuses.

Peut-on recharger son téléphone avec BaridiMob ?

Oui. L'application recharge les lignes Mobilis, Djezzy et Ooredoo, ainsi que les abonnements internet comme Idoom, depuis le solde du compte CCP.

Que faire en cas de mot de passe oublié ?

Utilisez l'option de récupération dans l'application, basée sur votre numéro de compte et votre téléphone enregistré. En cas de blocage, le réseau Algérie Poste et l'espace eCCP permettent de réinitialiser l'accès.

BaridiMob est-elle gratuite ?

Le téléchargement de l'application est gratuit. Le service est toutefois soumis à un abonnement modique, de l'ordre de 50 DA par mois selon les tarifs publiés, et les virements comportent des frais réduits. Les montants à jour figurent dans la grille tarifaire officielle d'Algérie Poste.

La carte Edahabia s'active auprès d'Algérie Poste, au guichet ou via les canaux prévus à cet effet. Une carte active est nécessaire pour que BaridiMob reconnaisse le compte et autorise les paiements.

Pour aller plus loin

BaridiMob couvre la plupart des opérations rattachées au compte CCP, et son adoption continue de progresser en Algérie. Gardez l'application à jour pour profiter des nouvelles fonctions et des correctifs de sécurité. Pour optimiser vos recharges, comparez d'abord les offres des opérateurs ; pour le reste de vos services Algérie Poste, l'espace eCCP complète l'application sur le web.

Sources

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