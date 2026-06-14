Avec iOS 27, Apple dote enfin l'iPhone et l'iPad d'un mode de récupération intégré, inspiré des Mac Apple Silicon. Finis les câbles et les ordinateurs pour sauver un appareil planté.

Vous l'avez peut-être vécu : une mise à jour qui tourne mal, une boucle de redémarrage sans fin, et l'obligation de fouiller tout l'appartement pour retrouver ce câble Lightning oublié depuis six mois. Avec iOS 27, ce scénario cauchemardesque appartient (enfin) au passé. La firme de Cupertino vient d'annoncer l'arrivée d'un mode de récupération autonome sur iPhone et iPad, fonctionnant sans connexion à un ordinateur. Une petite révolution discrète, mais franchement bienvenue.

Une roue de secours intégrée, calquée sur les Mac Apple Silicon

Sur Mac, la partition de restauration est une vieille connaissance. Dès qu'un problème sérieux survient, elle prend le relais et permet de repartir d'un bon pied sans dépendre d'un autre appareil. Sur iPhone et iPad, en revanche, Apple avait maintenu jusqu'ici une dépendance au câble et à un Mac ou PC pour les situations de crise. iOS 27 change la donne en profondeur, avec pas moins d'un environnement de secours complet, capable de démarrer indépendamment du système d'exploitation principal.

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L'accès est calqué sur la manipulation déjà connue des possesseurs de Mac à puce Apple Silicon : appareil complètement éteint, on maintient le bouton latéral enfoncé au démarrage, sans le relâcher à l'apparition du logo Apple. On attend qu'une barre de progression s'affiche, et le mode de récupération prend le relais. Simple. Presque trop simple, d'ailleurs, pour quelque chose que l'on espérait depuis des années.

Une fois dans cette interface, plusieurs options s'offrent à vous :

Assistant de récupération : tente des réparations automatisées, y compris la réinstallation de la dernière version stable d'iOS

: tente des réparations automatisées, y compris la réinstallation de la dernière version stable d'iOS Mise à jour logicielle : pour installer une version plus récente sans passer par les réglages habituels

: pour installer une version plus récente sans passer par les réglages habituels Mode diagnostic : pour analyser l'état de l'appareil

: pour analyser l'état de l'appareil Effacement complet du contenu et des réglages : le grand reset, en dernier recours

: le grand reset, en dernier recours Mode de récupération classique : pour celles et ceux qui préfèrent tout de même passer par un ordinateur

L'appareil se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi connus et affiche le pourcentage de batterie restant, histoire de savoir si on a le temps de mener l'opération à terme. Un bouton d'alimentation dans la barre d'outils permet aussi de tenter un redémarrage classique à tout moment. Apple a soigné les détails, ce qui est tant mieux quand on est en mode panique.

Le mode DFU, ce vieux cauchemar, tire (peut-être) sa révérence

Celles et ceux qui testent les bêtas iOS chaque été connaissent bien la rengaine : un build instable, l'iPhone qui boucle indéfiniment, et l'obligation de passer par le mode DFU depuis un Mac ou un PC pour s'en sortir. C'est fastidieux, stressant, et franchement peu adapté à 2025. Avec l'Assistant de récupération d'iOS 27, la promesse est de pouvoir réinstaller la dernière version stable d'iOS en totale autonomie, sans branchement extérieur. De quoi tester les préversions avec un filet de sécurité autrement plus rassurant.

On pense aussi aux situations plus banales : une mise à jour qui échoue parce que la batterie a rendu l'âme en cours de route, ou le message de votre boss un dimanche soir qui vous pousse à forcer un redémarrage au mauvais moment. Ces accidents industriels, même rares, peuvent désormais se régler directement depuis l'appareil. Et ça, c'est pas rien.

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Attention tout de même : ce mode de récupération n'est disponible que sur les appareils tournant sous iOS 27 et iPadOS 27, dont la sortie officielle est attendue à l'automne 2026. Si la bêta d'iOS 27 semble déjà convaincante sur le plan de la fluidité, reste à voir si cette fonctionnalité de récupération sera aussi fiable en conditions réelles qu'elle ne l'est sur le papier. Les premiers testeurs de la bêta nous le diront assez vite.