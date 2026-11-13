Apple TV 4K : Siri IA débarque avec tvOS 27.2.1

tvOS 27.2.1 va étendre Siri IA aux modèles Apple TV 4K de 2e et 3e génération, jusqu'ici laissés de côté. Un déploiement conditionné à la présence d'un iPhone compatible à proximité.

La mise à jour tvOS 27.2.1 n'est pas encore disponible, mais Apple a déjà confirmé son contenu principal : Siri IA arrivera sur les Apple TV 4K de 2e et 3e génération via cette version du système. Un document d'assistance publié par la firme de Cupertino liste explicitement ces modèles comme compatibles, à condition d'installer la mise à jour dès sa sortie, qui pourrait intervenir très rapidement selon MacRumors.

Quelle différence entre la 4e génération et les anciennes ?

La situation est un peu particulière. L'Apple TV 4K de 4e génération, sortie avec tvOS 27.0 et mise à jour vers tvOS 27.2 lors de la configuration initiale, bénéficie déjà de Siri IA dans une version spéciale du firmware utilisée par les testeurs et journalistes. Les deux générations précédentes, elles, devront patienter jusqu'à tvOS 27.2.1.

Ce n'est pas anodin : cela signifie qu'Apple gère plusieurs builds en parallèle selon le matériel, ce qui est devenu une habitude depuis l'arrivée d'Apple Intelligence sur iPhone et iPad. La 4e génération intègre une puce A19 et se positionne à 299 dollars, avec une télécommande Siri Remote revisitée dotée d'un haut-parleur Find My et du Precision Finding. De quoi justifier un prix sensiblement plus élevé que ses prédécesseurs.

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Ce que Siri IA change concrètement devant votre télévision

Siri IA sur Apple TV, c'est le même assistant enrichi que celui disponible sur iPhone 15 Pro ou iPhone 16, capable de comprendre des requêtes plus complexes, de raisonner sur le contexte et de naviguer dans les apps à votre place. Concrètement : demander de mettre en pause une série, retrouver une scène spécifique, ou contrôler des accessoires domotiques connectés avec une instruction en langage naturel, sans devoir formuler la commande comme une requête de moteur de recherche.

Attention cela dit : Siri IA sur Apple TV ne fonctionne pas de manière autonome. Apple exige la présence d'un appareil compatible à proximité, typiquement un iPhone 15 Pro ou ultérieur. Pas d'iPhone compatible dans les parages ? Siri reste en mode classique. C'est une limite réelle, surtout si vous envisagez d'utiliser l'Apple TV dans une pièce sans smartphone à portée.

Modèle tvOS requis Siri IA disponible Apple TV 4K (4e génération) tvOS 27.2 Oui (déjà sur unités de test) Apple TV 4K (3e génération) tvOS 27.2.1 Bientôt Apple TV 4K (2e génération) tvOS 27.2.1 Bientôt Apple TV 4K (1re génération) Non supportée Non

Reste à voir si l'expérience en salon sera vraiment plus fluide qu'un simple Siri classique au quotidien. Sur iPhone, les gains sont réels mais irréguliers selon les usages. Sur une TV, où les requêtes sont souvent courtes et répétitives (« mets Netflix », « coupe le son »), la plus-value de l'IA générative sera peut-être moins visible qu'on ne l'espère. Et ça, c'est pas rien comme nuance à garder en tête avant de sortir 299 dollars pour la dernière Apple TV.

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