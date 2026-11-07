FAA : les disquettes disparaîtront des avions américains en 2028

L'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) vient d'annoncer la suppression progressive des disquettes dans plus de 400 centres de contrôle aérien d'ici 2028. Oui, en 2025, des disquettes servent encore à gérer la météo et l'état des pistes.

Ce n'est pas une blague. L'agence fédérale américaine de l'aviation, la FAA, utilise encore des disquettes en 2025 pour gérer des informations aussi critiques que les conditions météo, l'état des équipements ou les mises à jour de statut des aéroports. L'annonce officielle est tombée jeudi : ces supports seront définitivement retirés de plus de 400 sites de contrôle aérien d'ici 2028.

Des disquettes pour faire atterrir des avions (et personne ne s'en étonnait)

Pour remettre les choses en perspective : Sony, dernier grand fabricant mondial de disquettes, a arrêté leur production en 2011. Depuis, les quelques stocks disponibles sont sourcés de seconde main, auprès de particuliers qui vident leurs greniers. Le site spécialisé floppydisk.com, l'un des derniers détaillants du genre, fonctionne précisément sur ce modèle.

Autrement dit, l'une des agences les plus stratégiques des États-Unis s'approvisionnait en matériel de stockage auprès de... particuliers qui font du tri chez eux. Et ça, c'est pas rien.

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Comme l'indique Reuters, cité par Mashable, les systèmes de télécommunications de la FAA tournent sur des ordinateurs Compaq vieux de plusieurs décennies, et certaines pièces détachées sont achetées sur eBay. On pourrait sourire, si ces systèmes ne géraient pas la sécurité de millions de passagers chaque jour.

Un chantier à 42,5 milliards de dollars pour rattraper le temps perdu

Le Congrès américain a approuvé l'an dernier une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle aérien vieillissants du pays. Le département américain des Transports réclame en parallèle 30 milliards supplémentaires pour aller plus loin dans la mise à niveau des infrastructures.

La suppression des disquettes n'est qu'un premier symbole. Le vrai chantier concerne l'ensemble de la chaîne informatique, des terminaux aux réseaux de communication, en passant par les logiciels embarqués. De quoi occuper les ingénieurs bien au-delà de 2028.

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Attention tout de même : remplacer un système aussi imbriqué dans des procédures réglementées, certifiées et validées sur des décennies, c'est infiniment plus complexe que de brancher une clé USB à la place d'un lecteur de disquettes. Chaque composant doit passer des cycles de validation draconiens avant d'être déployé dans un environnement aussi sensible. Le délai fixé à 2028 semble ambitieux, pour dire les choses avec prudence.

Reste à voir si ce calendrier tiendra face à la réalité administrative et budgétaire américaine, et si les 42,5 milliards promis seront réellement débloqués. L'histoire des grands chantiers de modernisation des infrastructures publiques invite, disons, à ne pas parier trop vite.