3.2 milliards de login et mots de passe dévoilés

Une base de données intitulée COMB vient d’être dévoilée sur Internet, il s’agit de comptes utilisateurs et leurs mots de passe, plus de 3.2 milliards au total, c’est enregistré comme l’une des plus massives fuites de ses dernières années.

En effet, une énorme base de données intitulée COMB comme acronyme pour Compliation of Many Breaches vient d’être mise en ligne, elle contient entre autres des pairs login, mot de passe pour accéder à plusieurs sites dont Netflix ou LinkedIn, il s’agit d’une compile de nombreux piratages passés.

Si vous voulez vérifier la présence de votre email dans cette base de données, rendez-vous sur ce lien. Sinon il vous suffit d’adopter une politique de changement de mots de passe chaque intervalle de temps afin de vous assurer de ne pas vous faire pirater.