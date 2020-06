Le réseau social qui paye ses utilisateurs retiré du Play Store !

Zynn, le dernier réseau social à exploser en popularité ces derniers jours à cause d’un marketing très spécial, vient de se voir retirer du Google Play Store suite à des accusations de plagiat de contenu.

De nombreux ‘gros’ TikTokers se sont vus leurs vidéos populaires partagées sur Zynn sans la permission, et d’autres ont carrément vu leur compte cloné vidéo par vidéo. Des dépassements qui n’ont pas laissé Google sans réaction, ce dernier ayant décidé de retirer l’application de son store.

L’entreprise chinoise derrière de Zynn quant à elle, a émis une déclaration sur ses comptes Twitter et Instagram évoquant l’existence de communications avec Google et un travail en cours pour régler le problème dès que possible.

Le système de récompenses

Pour rappel, Zynn est un clone de TikTok qui a été lancé début mai 2020 et qui proposait aux inscrits des avantages financiers pour faire la promo de l’appli, et ce, comme suit :

1$ pour l’inscription .

pour . 20$ pour le premier utilisateur à s’inscrire via leur lien affilié.

pour le à s’inscrire via leur lien affilié. 10$ pour chaque groupe de 5 personnes qui s’inscrivent via le même lien affilié.

Même si ça ressemble à une arnaque pyramidale, il faut savoir que Tencent, le géant chinois du divertissement, a investi plus d’un milliard de dollars sur l’application, il n’est donc pas étonnant de les voir gracieusement rémunérer leurs ‘premiers’ utilisateurs.