Vous connaissez certainement le célèbre site de téléchargement gratuit et illégal de films et séries en VF, aujourd’hui il change de nom car il a été déréférencé par Google.





Véritable symbole du téléchargement illégal, Zone-Téléchargement est un site de téléchargement de films et séries télévisées gratuitement, ses seules sources d’argent sont donc les dons ou les revenus publicitaires, et pour cela il a besoin d’une bonne audience. Il n’y a pas 36 000 façons d’y arriver, on a besoin de Google.

Aujourd’hui si vous n’êtes pas référencé par Google, c’est comme si vous n’existiez pas, et c’est tout le problème de zone-téléchargement, car il a été simplement déréférencé par Google, à cause de son statut illégal.

Pour remédier à cela, les administrateurs de zone-téléchargement en simplement changer le nom d’url du site, qui est devenu maintenant Zone-Annuaire.

