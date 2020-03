Temps de lecture : < 1 minute

La plateforme de streaming numéro 1 au monde YouTube vient d’annoncer la disparition de l’interface principale de l’application sur Android et iOS de l’onglet ‘Tendances’ qui faisait polémique par rapport au contenu qu’on y retrouve. Ce dernier a été remplacé par un autre dénommé ‘Explorer’, censé être plus pertinent.

Par contre, tout comme son prédécesseur, l’onglet ‘Explorer’ proposera aux utilisateurs le contenu le plus regardé en ce moment-là dans sa zone géographique précise (Pays), sauf qu’on y retrouvera le contenu classé par catégories (Jeux vidéo, musique, beauté…) afin d’éviter de le lasser avec du contenu qui ne l’intéresse pas forcément.

On aura aussi remarqué que l’ancien onglet ‘Tendances’ a été intégré comme catégorie dans ce nouvel onglet dont YouTube assure y avoir travaillé pendant plus d’une année. Ainsi, on espère que la plateforme mettra un terme à la polémique la pointant du doigt pour avoir préféré le conte issu de la Télé et des grandes marques, au détriment des petits et moyens créateurs.

A LIRE AUSSI