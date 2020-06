YouTube devient TikTok… en quelque sorte

Ayant perdu la guerre des réseaux sociaux après la fermeture de Google+ en 2019, Google semble vouloir revenir dans la partie, en transformant YouTube de plus en plus en réseau social orienté contenu vidéo, comme Instagram l’est pour les photos.

De ce fait, certains utilisateurs de la plateforme vidéo No 1 au monde qui s’étaient inscrits au programme des betas, ont pu s’essayer à une nouvelle fonctionnalité assez unique, mais largement inspirée des stories qu’on voit un peu partout.

Des ‘paragraphes’ de vidéos

Appelée « multi-segments vidéo », cette fonctionnalité consiste à permettre au youtubeur de ‘coller’ des petits clips de 15 secondes entre eux afin de créer une vidéo fragmentée de quelques minutes. Cette nouvelle manière de créer du contenu vidéo sera exclusive à l’application mobile pour l’instant (Android et iOS).

La direction de YouTube dit vouloir d’abord expérimenter ces nouvelles vidéos à multi-segments avec un nombre limité de créateurs de contenu, pour pouvoir estimer la popularité d’un tel contenu ainsi que sa longueur totale optimale.

Les petits clips quant à eux peuvent être téléversées depuis la galerie du téléphone, mais il semble qu’à terme, YouTube poussera ses créateurs à les enregistrer directement via l’application, un peu à la TikTok.

Reconquérir les jeunes générations

Il faut dire que YouTube est de plus en plus délaissé par les jeunes générations qui semblent être incapables de visionner des vidéos de 10min ou plus.

Leur proposer du contenu court et 100% social parait être une bonne idée sur le papier, en espérant que cela ne détourne pas les plus âgés qui représentent la population majoritaire de la plateforme.

Source : Youtube tests and features