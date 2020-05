Découvrez « Yara », le Netflix algérien 100% gratuit

Durant cette période de mois de Ramadan auquel s’ajoute les mesures restrictives du confinement, les mêmes équipes derrière Yassir (Le No 1 du VTC en Algérie) viennent de lancer « Yara« , une plateforme/application de VOD concentrée sur le contenu algérien. Cette dernière permet, entre autres, d’avoir accès à une panoplie de séries du type drama et comédie.

Au premier abord, on remarque très vite la grande similarité entre le design de l’interface de Yara et celui de Netflix, la célèbre plateforme de streaming vidéo. En effet, comme ce dernier, elle se présente avec un thème sombre assez agréable à l’œil, ainsi que la possibilité de suivre la progression du visionnage grâce à un trait rouge qui se rempli au fur et à mesure qu’on avance dans l’épisode.

Contenu

Pour l’instant, la plateforme Yara propose un catalogue de 8 œuvres différentes réparties comme suit :

Drama

Al khawa

Ward oussoud

Ouled lehlal

Comédie

Ana w iyak

Casbah City

Bibiche & Bibicha

Sous surveillance

Confinement

Fonctionnalités

L’accès à plus de 300 épisodes des programmes mentionnés (pour l’instant).

Contenu en Haute Définition (720p).

Possibilité de créer des profils différents pour chaque utilisateur.

Réception de notification lors de la diffusion de nouveaux programmes.

Tarification & accès

À l’heure qu’il est, la plateforme Yara est 100% gratuite, et est accessible via le simple téléchargement de l’application éponyme depuis le Google Play Store pour les appareils Android, ou l’App Store pour ceux qui sont sous iOS.

>> Télécharger Yara (Google Play Store)

>> Télécharger Yara (App Store)