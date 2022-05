Xiaomi veut en terminer avec les fichiers apk

Des propositions des ingénieurs de Xiaomi sont de plus en plus envoyées à Google afin que les utilisateurs ne puissent plus exploiter ce qu’on appelle communément les fichiers apk.

En effet, selon ces derniers, les fichiers apk contiennent des informations sensibles concernant les applications, et ne doivent donc pas être divulgués comme ça.

Google n’est pas sur la même longueur d’ondes que Xiaomi sur ce sujet, pourtant le géant de Mountain View a bien accepté certaines modifications sur les fichiers apk.