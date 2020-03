Temps de lecture : < 1 minute

Il semblerait que le constructeur chinois de smartphones Xiaomi soit le grand gagnant du ban américain qui frappe son concurrent Huawei depuis plus d’une année. Le premier a réussi, pour la première fois, à dépasser les ventes globales de ce dernier, s’appropriant ainsi la 3e place du classement des plus grands constructeurs de smartphones au monde en termes d’unités délivrées (shipments).

Ainsi, selon le dernier rapport de Strategy Analytics, Xiaomi a réussi à livrer pas moins de 6 millions d’unités (de smartphones), là où Huawei n’en a livré ‘que’ 5,5 millions. La marque du petit grain de riz reste néanmoins très loin devant les 10.2 millions d’unités d’Apple et des 18.2 millions de Samsung.

On aura aussi remarqué une chute vertigineuse des ventes globales de chaque smartphone, conséquence directe de la fermeture de plusieurs unités de fabrication en Asie, et du ralentissement économique qui secoue la planète en ce moment à cause de la crise sanitaire du COVID-19.

Les ventes mensuelles de smartphones à travers le monde ont ainsi chuté de 99.2 d’unités livrées en février 2019 à seulement 61.8 millions en 2020, soit quelques 40% de baisse. Une tendance baissière qui risque de s’aggraver pour le mois de mars 2020, avec de plus en plus de pays qui entrent en confinement partiel ou total.

