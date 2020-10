Inde – Xiaomi dégringole à la 2ème place

Même s’il est un marché à part, ayant ses propres spécificités, il est très intéressant de constater ce qui se passe en Inde en moment, côté ventes de smartphones. En 2018, Xiaomi avait détrôné Samsung en devenant la première marque de smartphones vendue dans le subcontinent. Pourtant, depuis juillet 2020, le géant coréen a réussi à lui reprendre la tête du podium.

Tensions politico-militaires

Tout commence durant l’été 2020, où des troupes armées chinoises et indiennes s’étaient échangé des tirs dans une région frontalière disputée. Depuis, plusieurs escarmouches en eu lieu entre les deux pays, avec des dizaines de soldats tués des deux côtés.

Conséquence directe de ces tensions, un sentiment antichinois gagna la population indienne, qui a commencé à boycotter les produits venant du pays rival. Pour en rajouter une couche, même le gouvernement indien s’était mis à bannir des applications chinoises, en doublant les contrôles sur les importations libellées « Made in China », pour des raisons de sécurité, parait-il.

Des chiffres qui ont suivi

Il n’est donc pas étonnant de voir les ventes de smartphones chinois dégringoler, profitant ainsi à une marque en particulier : Samsung. Il faut aussi dire qu’à part ce constructeur coréen, aucune autre marque non chinoise n’arrive à séduire le consommateur indien. Pourtant, il existe de plus en plus de ‘bons’ smartphones certains, à l’instar de LG ou Motorola, qui commencent de plus en plus à revenir sur le devant de la scène.

Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes. Selon un récent rapport de Counterpoint, établissement spécialisé dans ce genre de statistiques économiques, Samsung a représenté en aout à lui seul un quart (25%) des ventes de smartphones en Inde. Une progression de +1% par rapport à juillet 2020.

Xiaomi quant à lui n’a pu s’accaparer ‘que’ de 21% des ventes durant le mois d’aout, perdant ainsi 1 point par rapport au mois qui le précède.

On pourra donc plus qu’affirmer que la stratégie de lancer une nouvelle gamme destinée à ce grand pays a été une réussite pour Samsung. En effet, il faut savoir que la série des Galaxy M a d’abord été une exclusivité indienne. Elle n’est d’ailleurs vendue que sur internet pour diminuer au maximum les couts liés à la logistique, un peu comme Xiaomi finalement.