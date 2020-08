Xiaomi/Redmi : Les dates d’arrivée de la MIUI 12 (Android 10) pour tous les modèles

Après le début du déploiement de la MIUI 12 pour les modèles européens du Redmi Note 8 Pro très présents en Algérie, beaucoup possesseurs de téléphones de la marque se sont demandé s’ils sont éligibles à la recevoir.

Voici le tout dernier calendrier de déploiement de la MIUI 12 basée sur Android 10, pour les modèles encore sous Android 9.0 des trois marques Xiaomi, Redmi et POCO.

À partir du 25 au 31 Aout

Xiaomi Mi 10

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Pocophone POCO F1

À partir du 4 au 15 Septembre

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5 Pro

Redmi 8

Redmi 8a

Redmi 8a dual

Redmi 7

Redmi 7a

Pocophone POCO M2 Pro

À partir du 20 au 31 Septembre

Redmi Y3

Xiaomi Mi Note 3

Redmi Y2

Xiaomi Mi MX 3

Redmi Note 5

Une prise en charge à saluer

Il est intéressant de noter que le Redmi Note 5 et Note 5 Pro, sortis en 2018, recevront une build basée sur Android 10, alors que des modèles beaucoup plus puissants chez d’autres marques, à l’instar des Samsung Galaxy S8 et Galaxy Note 8 resteront à tout jamais bloqués sur Android 9.0 ( à moins d’utiliser une Custom ROM).