Xiaomi/Redmi – 30 modèles reçoivent la MIUI 12 à partir d’aujourd’hui

Ce lundi 27 avril 2020, commence officiellement le déploiement de la MIUI 12 sur certains de ses modèles phares. Une nouvelle mise à jour qui apporte avec elle la prise en charge d’Android 10 pour tous les appareils concernés, mode sombre 2.0, ainsi qu’un nouveau centre de contrôle (la barre coulissante depuis le haut).

De ce fait, pas moins de 30 modèles Xiaomi et Redmi ont été officiellement listés pour la recevoir sur le territoire chinois, là où elle sera déployée en premier. Il s’agit d’une ROM beta accessible pour les utilisateurs qui se sont inscrits au programme éponyme.

Le appareils concernés :

Mi 10, Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30 4G

Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE

Mi 8, Mi 8 SE, Mi 8 Screen Fingerprint EditionMi 8 Explorer Edition

Mi MIX 3

Xiaomi MIX 2S

Xiaomi Note 3

Xiaomi Max 3

Mi 8 Youth Edition

Xiaomi MIX 2

Redmi Note 5

Xiaomi 6X

Xiaomi 6

Redmi K20 Pro, Redmi K20

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Pro

On aura remarqué l’absence de quelques modèles comme les Poco F1 et X2, les Mi A2 et A3 ainsi que le Mi 10 Lite, ce qui n’est pas anodin vu que ces téléphones-là ne sont pas commercialisés en Chine, là où la mise à jour est distribuée en premier.