Xiaomi n’est plus sur la liste noire des USA

Présente dans la liste noire des entreprises aux états unis, Xiaomi parvient finalement à échapper aux sanctions américaines. L’entreprise et le gouvernement de Joe Biden sont arrivé à un accord.

En effet, avant de s’en aller, Donald Trump avait mis quelques entreprises, 11 pour être exacte dans une liste noire, des entreprises qui ne pourront plus faire du buisness avec les entreprises américaines et ce pour cause d’éventuel espionnage pour le gouvernement chinois.

Xiaomi faisait partie de ces entreprises bannies, pourtant l’entreprise chinoise avait directement entrepris une démarche juridique et une autre de négociations avec le nouveau gourvement.

Il semblerait que les deux parties sont finalement tombé d’accord, et une nouvelle ordonnance visant à annuler les sanctions serait désormais “appropriée”.