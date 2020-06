Xiaomi tease le prochain Mi Band 5 et corrige le plus grand défaut de la série

Xiaomi vient de dévoiler au monde les premières images officielles de son prochain bracelet connecté : le Mi Band 5. Ce dernier sera lancé pas plus tard que la fin du mois de juin 2020.

Première qu’on remarque et qu’on apprécie, c’est la disparition de la recharge connectique au profit d’un port magnétique qui ne nécessite pas de retirer la capsule du bracelet pour effectuer l’opération de chargement.

En effet, ce dernier vient directement se coller sur le dessous du tracker par la magie du magnétisme, ce qui à la fois facilitera sa mise en place et fera en sorte de moins user les bracelets en caoutchouc.

Un écran plus grand et un senseur plus avancé

On aura aussi remarqué la présence d’un écran 20% plus grand que celui du Mi Band 4, mais qui reste toujours sur de l’OLED couleur et tactile.

Il parait aussi que le senseur à l’intérieur de la capsule sera remplacé par un modèle plus performant, qui pourra sans doute (et enfin) proposer des informations sur le sommeil, le stress et le rythme respiratoire.

Les fonctionnalités qui restent dans la catégorie ‘rumeurs’

Côté fonctionnalités, le Mi Band 5 permettra de suivre le cycle menstruel chez les utilisatrices féminines, ainsi que la possibilité de contrôler la caméra du téléphone à distance.

Aussi, et suite au grand partenariat qui lie Xiaomi et Amazon en ce moment en Inde, on s’étonnera pas de voir que la version « global » du bracelet prenne en charge certaines fonctionnalités d’Alexa, l’assistant vocal du géant américain de la tech et de la vente en ligne.