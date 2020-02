Temps de lecture : < 1 minute

Lancé en Chine durant le mois de septembre 2019 sous l’appellation Mi CC9, le Xiaomi Mi 9 Lite demeure toujours un excellent rapport qualité/prix dans ce début d’année 2020.

En effet, il représente un très bon ticket d’entrée vers le haut milieu de gamme tout en offrant une superbe dalle AMOLED. En effet, aucun smartphone de chez Samsung ne propose un téléphone aussi puissant doté d’une telle technologie d’écran pour le même prix.

La puissance du Xiaomi Mi 9 Lite provient essentiellement de son excellent SoC Snapdragon 710 épaulé par pas moins de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de mémoire interne de stockage.

Le Xiaomi Mi 9 Lite est facilement trouvable en Algérie aux environs de 48.500 DA, soit le prix d’un Samsung Galaxy A50.

Caméra frontale en waterdrop

Fiche technique du Xiaomi Mi 9 Lite

Écran 6,39″AMOLED FHD+ 19,5:9 CPU Snapdragon 710 RAM 6 GB OS MIUI 11 (Android 10) ROM 64/128 GB Camera Selfie 32 MP Camera arrière 48MP (principal)

8MP (Grand-angle)

2MP (Profondeur) Batterie 4.030 mAh 18W Autres NFC, jack 3.5 mm USB type-C Prix 48.500 DA

