Xiaomi Mi 10 : Caractéristiques et Prix en Algérie

Annoncé pour les marchés internationaux (Global Version) le 27 Mars 2020, le Xiaomi Mi 10 est sans doute le plus grand bond générationnel de la marque, toutes gammes confondues. Censé remplacé le Mi 9 (qui ne coutait que 399$ à son lancement), Le Mi 10 est actuellement proposé aux alentours des 720$ sur les sites chinois d’import.

Si l’augmentation du prix de l’appareil est considérable, le bon technologique l’est aussi. Xiaomi nous propose ici sa version de ce que doit être un flagship killer, un peu à la OnePlus.

Un OnePlus 8 avant l’heure

Côté design, le Xiaomi Mi 10 ressemble beaucoup aux smartphones premium commercialisés cette année par d’autres marques, avec une large dalle Super AMOLED en FHD+ bord à bord et un écran percé pour contenir le capteur photo frontal.

On aura aussi apprécié l’intégration d’un mode 90Hz, qui ne fera que rendre la navigation sur l’interface fluide et agréable.

Le meilleur SoC du marché

Pour la puissance brute, le Mi 10 propose le tout dernier Snapdragon 865, le SoC le plus puissant actuellement disponible pour les smartphones Android, et le même que sur les Galaxy S20 commercialisés aux USA et en Corée du Sud.

Une provocation de bonne guerre

Pour le Software, l’interface utilisateur du Xiaomi Mi 10 semble bourré de bloatwares, ces applications préinstallées qu’il nous est difficile de supprimer. Plus encore, la majorité de ces applications sont propriété de chez Google, comme pour narguer son rival Huawei.

Crédit Photo : A. A.

Loin d’être un photophone

La seule chose quelque peu regrettable sur le Xiaomi Mi 10, c’est son appareil photo arrière, qui, même s’il propose un capteur principal de 108MP, ne dispose que de capteurs secondaires ‘basiques’. Si vous êtes plus pour la photographie, le meilleur choix reste le Xiaomi Mi Note 10, plus performant dans ce côté là, et surtout, un peu moins cher.

Fiche technique du Xiaomi Mi 10 (5G)

Écran 6,67” FHD+ Super AMOLED 90Hz CPU Snapdragon 865 RAM 8/12 Go Stockage interne 128/256 Go OS MIUI 11 (Android 10) APN avant 20 MP f/2.0 APNs Arr. 108 MP f/1.69 (Principal)

13MP (Ultra-large)

2MP (Macro)

2MP (Profondeur) Sécurité Empreintes sous l’écran. Réseaux Double SIM, GPS, 5G, Bluetooth 5.0 Batterie 4.780 mAh 30W Connectique USB Type-C Prix* 8/256 : 148.000 DA (720$)

