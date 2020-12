Xiaomi – Lancement du Redmi 9 Power pour ajouter de la confusion à sa gamme de 2020

Continuant dans sa politique de confusion quant à la nomenclature de ses produits de la 9èeme génération, Xiaomi vient de (re)lancer un nouveau smartphone quasiment identique à un autre. Son nom, c’est le Redmi 9 Power, qui n’est qu’une autre version du Redmi Note 9 4G, mais avec une caméra supplémentaire.

Ainsi, moins d’un mois depuis le lancement de son faux jumeau, le Redmi 9 Power vient d’être dévoilé avec un processeur d’entrée de gamme SD662. Ce dernier sera soutenu par 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne de stockage, selon la version choisie.

On aura aussi apprécié la présence d’une batterie de 6.000 mAh qui prend en charge la recharge rapide 18W, un must en 2020 (et 2021).

Écran & photographie

Côté affichage on retrouve un écran IPS-LCD de 5,53’’ et d’une résolution en FHD+, soit le même avec celui du Redmi Note 8 Pro. On retrouve aussi sur la face avant une encoche en forme de gouttelette qui renferme la caméra selfie de 8MP.

En arrière, on ne retrouve plus 3 mais 4 capteurs photo que sont :

Un principal de 48MP

Un grand-angle de 8MP

Un pour la profondeur de 2MP

Un macro de 2MP

Prix et commercialisation

Pour l’instant, le Redmi 9 Power semble être limité au marché indien. Il y est commercialisé sous 5 coloris que sont le bleu, le vert, le violet, le rouge & le noir, et ce pour l’équivalent de 150$ soit dans les 28.000 DA pour la version 4/64 et quelques 165$ (30.000 DA) pour la version 4/128.