Pas encore fini de déployer la MIUI 11 qui apporte Android 10 à certains modèles, le directeur exécutif des relations publiques à Xiaomi, Mr Xu Jieyun, a annoncé que sa compagnie travaille d’ores et déjà que la MIUI 12 !



De plus, cette nouvelle interface dont on ne connait ni la date de sortie, ni même les caractéristiques techniques comportera un thème sombre global qui transformera tous les menus et toutes les applications propriétaires, et même certaines applications tierces en un clic sur le menu déroulant de la barre des statuts!



Pour rappel, le thème sombre, grosse nouveauté de l’année 2018 n’a pas encore fini d’être déployé sur toutes nos applications favorites, laissant ainsi nos yeux exposés à certains risques médicaux comme la fatigue oculaire et l’assèchement.

