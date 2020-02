Temps de lecture : < 1 minute

Dans son récent listing des smartphones dits milieu de gamme qui offrent les meilleures performances brutes, la plateforme de benchmark chinoise Antutu affirme que le modèle ayant eu les meilleurs scores en moyenne n’est nul autre que le Redmi Note 8 Pro de chez Xiaomi.

La méthodologie suivie pour la réalisation du rapport est d’ailleurs on ne peut plus simple : il s’agit d’une moyenne sur tous les scores obtenus par les utilisateurs de l’application ayant effectué le test sur leur smartphones respectifs.

La plateforme recense ensuite tous les tests effectués durant une période donnée, du 01 au 31 janvier 2020 dans notre cas, et en fait la moyenne arithmétique. Il n’est pas suffisant d’avoir les résultats d’un seul appareil par modèle, car ceci peut varier selon la gravure de chaque SoC ainsi que la qualité des composants utilisés.

Le meilleur rapport performances/prix

Le Redmi Note 8 Pro domine donc le classement du mois de Janvier 2020 pour les appareils de milieu de gamme grâce à sa très puissante puce MediaTek Helio G90T orientée jeux vidéos et rendus graphiques (3D).

Grâce à ses 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, ce dernier réussit à obtenir pas moins de 290k points, très loin devant son dauphin, le Mi Note 10 qui n’en a obtenu ‘que’ 260k, même s’il coute le double du prix du premier.

On remarque aussi une domination du classement par la marque Xiaomi avec pas moins de 6 modèles sur les 10 présents dans le classement.

Pour baisser le cout de ses appareils, Xiaomi préfère souvent proposer des écrans IPS qu’un processeur de moins performance. Ceci offre une meilleure expérience utilisation certains, mais la qualité de l’image est souvent pas au niveau des écrans AMOLED.

La liste complète

