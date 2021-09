Xiaomi 12 sera équipé d’un Snapdragon 898

Le premier smartphone qui va être équipé d’un Qualcomm Snapdragon 898 est bien connu, l’heureux gagnant n’est autre que le Xiaomi 12 qui sera présenté en début d’année 2022.

En effet, ça se précise pour le Xiaomi 12, le prochain smartphone de la marque chinoise sera bien équipé d’un Qualcomm Snapdragon 898, il est même le premier smartphone à l’être.

En plus de ça, Xiamoi 12 embarquerait un écran OLED LTPO mais aussi un triple capteur photo de 50 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide 120W et une recharge sans fil 50W.