Windows Cloud PC pour très bientôt

Microsoft continue l’amélioration de ses services, et pourrait très bientôt, dès le mois de juin selon les dernières informations lancer le Windows Cloud PC.

En effet, Microsoft compte faciliter le terrain pour son futur système d’exploitation Windows 10x, en lançant le nouveau service Windows Cloud PC qui se définit comme une version en ligne du système d’exploitation.

Vous pourriez donc utiliser Windows 10 et ses services en passant directement par le Cloud. Cela pourrait être très intéressant si on veut toujours être à jour ou si on souhaite avoir le plus de sécurité possible.

Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement dessus, mais on pourrait en savoir davantage dès cet été.