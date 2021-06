Windows 7 encore un peu plus vers la fin

Depuis quelques mois déjà Microsoft avait arrêté les mises à jour sécurités pour son fameux système d’exploitation Windows 7, aujourd’hui c’est au tour des pilotes de ne plus être disponibles.

En effet, tend à rendre son ancien système d’exploitation Windows 7 de plus en plus obsolète, et pousser les utilisateurs à migrer vers Windows 10 et bientôt Windows 11.

C’est aujourd’hui au tour des pilotes de ne plus être pris en charge par Windows Update. même si Windows 7 reste encore très utilisé ce n’est qu’une question de temps pour qu’il devienne très difficile à manipuler.