Microsoft continue de faire le buzz avec son nouveau système d’exploitation Windows 11 qui se dévoile de plus en plus, aujourd’hui c’est au tour du design des applications far de la firme.

En effet, Microsoft vient juste de dévoiler le design de l’explorateur de fichiers mais pas seulement puisque celui de PowerPoint et de Word sont aussi de la partie.

Pas besoin de longs discours, découvrez les images juste ci-dessous :