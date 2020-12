WIN : La nouvelle offre post-payée de Mobilis.

Mobilis vient de lancer une nouvelle offre pour ses abonnés, qui se présente sous forme de trois bouquets proposant chacun des services proportionnel à leurs prix.

Comme on va l’a expliqué plus haut, l’offre est divisé en trois bouquet qui poposent un contenu différent. voici donc plus de détails concernant chacun des trois :

L’offre WIN 1300 :

500DA de crédit offert à l’activation.

3 numéros préférés.

Communications vocales gratuites vers Mobilis de 21:30 à 12:30.

3 heures offertes vers tout les réseaux nationaux.

100 messages offerts chaque mois vers Mobilis seulement.

250da de comunications vers l’étranger offert chaque mois.

1Go d’internet par mois, et connexion gratuite aux partenaire de Mobilis : Facebook, Whatsapp, Twitter, Ouedkniss, N’tic.

L’offre WIN 2000 :

500DA de crédit offert à l’activation.

3 numéros préférés.

Communications vocales gratuites vers Mobilis de 21:30 à 17:30.

5 heures offertes vers tout les réseaux nationaux.

200 messages offerts chaque mois vers Mobilis seulement.

250da de comunications vers l’étranger offert chaque mois.

2Go d’internet par mois, et connexion gratuite aux partenaire de Mobilis : Facebook, Whatsapp, Twitter, Ouedkniss, Ennahar, N’tic.

L’offre WIN 3500 :

500DA de crédit offert à l’activation.

Communications vocales gratuites vers Mobilis 24h/24.

8 heures offertes vers tout les réseaux nationaux.

500da de comunications vers l’étranger offert chaque mois.

4Go d’internet par mois, et connexion gratuite aux partenaire de Mobilis : Facebook, Whatsapp, Twitter, Ouedkniss, Ennahar, Elheddaf, N’tic.