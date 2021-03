WhatsApp se met à jour pour sa version PC

Les appels audio et vidéo sont désormais disponibles pour les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur. La fonctionnalité devrait arriver dans les prochains jours sur tous les PC ayant téléchargé l’application. Comme sur smartphone, les appels sont cryptés, ce qui empêche la conservation des données par Facebook. en tout cas pour l’instant.

En effet, Il est désormais possible de passer des appels audio et vidéo sur la version bureau de WhatsApp. L’application a annoncé aujourd’hui le déploiement général de la fonctionnalité. Rappelons qu’en décembre 2020, un petit groupe d’utilisateurs avaient déjà reçu cette dernière, laissant croire à une disponibilité prochaine. Il aura finalement dû attendre quelques mois de plus avant de la voir arriver sur tous les PC équipés.

Facebook assure que les conversations sont cryptées de bout en bout, tout comme dans sa version mobile. Le groupe n’a donc accès à aucune donnée pouvant être partagée avec la fonctionnalité.