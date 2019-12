WhatsApp a mis à jour sa FAQ récemment afin d’avertir ses usagers que l’application ne sera plus fonctionnelle sur certains smartphones dès février 2020.





En effet, WhatsApp ne pourra plus être utilisé sur les iPhones équipés d’iOS 8 ou antérieurs, ainsi que sur Android Gingerbread. Les deux OS n’étant plus compatibles avec les fonctionnalités de l’application.

WhatsApp encourage donc ses utilisateurs à migrer vers des systèmes d’exploitation plus récents. « Vous ne pouvez plus créer de nouveaux comptes, ni revérifier des comptes existants », déclare la firme, mais aussi « Nous ne développons plus activement l’application pour ces systèmes d’exploitation ».

Rappelons que WhatsApp avait déjà déclaré que l’application ne sera plus utilisable sur les mobiles sous Windows Phone dès le 31 décembre 2019.