WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces smartphones à partir d’aujourd’hui

WhatsApp avait déjà annoncé la fin de l’application sur ces smartphones il y a quelques semaines déjà à partir du 1er février, nous voilà arrivés à échéance.

En effet, si vous possédez un iPhone sous iOS 8 ou un Android sous Gingerbread ou version antérieure, vous ne pourrez plus utiliser l’application WhatsApp, et vous allez donc devoir passer à une version plus récente de votre système d’exploitation.

En effet, les versions citées précédemment ne sont plus compatibles avec l’application WhatsApp, ceci a pour but principal de simplifier la vie aux développeurs qui ne sont plus obligés de prendre en considération des restrictions liées aux deux OS et versions antérieures.

« Vous ne pouvez plus créer de nouveaux comptes, ni revérifier des comptes existants », déclare WhatsApp sur son site officiel, si vous avez déjà installé l’application auparavant, vous pouvez continuer à l’utiliser même si certaines fonctionnalités vont causer des bugs.

Il faut savoir que l’application WhatsApp avait fait la même chose avec le système d’exploitation Windows Phone il y a un mois, et que chaque année la firme déclare les OS qui ne sont plus compatibles avec l’application.

